[VÍDEO] 'Un minut estroboscòpica' d'Antònia Font, millor àlbum en català als premis MIN

L'Auditòrium de Palma ha acollit el XV Aniversari dels Premis MIN, organitzats per la Unió Fonogràfica Independent, amb més de 800 assistents i un elenc d'artistes de primer nivell. Així, han comptat amb la irrepetible Samantha Hudson com a mestra de cerimònies, que s'ha autoproclamat 'la Messies de les Illes Balears'. La mallorquina ha irromput a l'escenari entonant el seu tema 'Haz-me el favor', cantada en la seva llengua natal, català, vaticinant una vetllada plena de picades d'ullet a la ciutat que acollia aquest any els Premis, Palma.

Los Estanques i Anni B Sweet s'han convertit en els protagonistes d'aquesta edició, i s'han endut cinc Premis MIN: Premi The Orchard a Àlbum de l'Any per 'Burbuja Cómoda y Elefante Inesperado', Premi Amazon Music a Millor Artista, Premi Ràdio 3 a Millor Cançó de l'Any, Premi AGEDI a Millor Àlbum Pop i Premi SAE Spain a Millor Producció Musical. Després, la banda de rock Biznaga ha acabat la nit amb dos guardons: Premi Larrosa Music Group a Millor Àlbum Rock i Premi Marilians a Millor Disseny Gràfic. Les gallegues Tanxugueiras tornen a triomfar aquest any, també amb dos Premis: Millor Àlbum de Música d'Arrel i Millor Àlbum a Gallego. Com a millor àlbum en català, ha estat guardonat 'Un minut estroboscòpica' d'Antònia Font.