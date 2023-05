[VÍDEO] La segona edició dels Premis Sonor ja té els 11 pòdcasts guanyadors

L’Spotify Camp Nou ha acollit aquest dillunsla gala de la segona edició dels Premis Sonor del pòdcast en català, impulsats per LA MIRA amb la col·laboració de Catalunya Ràdio, on s’han reunit més de 400 persones i s’han anunciat els onze podcasts guanyadors d’entre les prop de 200 candidatures que s'hi varen presentar.

La gala ha estat presentada per la cap de projectes de LA MIRA, Magda Gregori, i el presentador de L’última hora del Matí de Catalunya Ràdio, Quim Morales. I ha comptat amb les actuacions de la Mercabanda i Guillem Roma, les imitacions de Xavier Espinosa i l’entreteniment de Xavier Pérez Esquerdo. A més, els guanyadors han viscut moments sonors tocant el gong del Gran Teatre del Liceu, que aquest ha cedit per a l’ocasió.

Un dels moments més esperats de la jornada ha estat l’entrega del premi del públic; una categoria sotmesa a votació popular on varen participar més de 1.500 votants. El pòdcast Tardeo de Ràdio Primavera Sound, presentat per Andrea Gumes, s’ha endut el guardó.

Clàudia Rius, Paula Carreras, Rita Roig i Ofèlia Carbonell, les presentadores de Gent de Merda de Ràdio Primavera Sound, han recollit el premi a millor podcaster. En la categoria millor pòdcast de ficció el guardonat ha estat Mix 97, de Catalunya Ràdio, i el premi al millor pòdcast de narrativa no-ficció se l’ha endut Comarcal 497.

També ha estat guardonat S’ha escrit Un Podcast, una producció de El Terrat, en la categoria de millor pòdcast d’entreteniment i el pòdcast valencià Deparkineo com a millor podcast conversacional. Sala 113. Històries arxivades, del Patrimoni Cultural de la Generalitat de Catalunya, s’ha endut el guardó a millor pòdcast publicitari i el reconeixement a millor pòdcast d’innovació se l’ha endut Centre del Carme Cultura Contemporània Podcast, del Consorci de Museus del País Valencià.

En la categoria millor realització i disseny sonor ha estat guardonat Berícid Sulfúric i La Victòria del Derbi s’ha endut el premi a millor guió. El premi a millor producció ha estat per a País invisible.

El jurat dels premis ha estat format per Francesc Canosa, director de continguts de LA MIRA; Albert Murillo, de l’equip de Podcast de Catalunya Ràdio i presentador de Generació Digital; Maria Riba, cap de producció de la productora Antàrtida; Toni Sellas, professor i coordinador del grau de Periodisme de la Universitat de Vic - Universitat Central de Catalunya i Marta Salicrú, directora de Ràdio Primavera Sound.



Pòdcasts guardonats



Millor pòdcast de ficció - Mix 97



La història d’Amanda Samper, una escriptora de novel·la negra, que es reclou per escriure en un petit poble i troba uns cassets misteriosos que porten per títol 'Mix 97'.

Millor pòdcast de narrativa de no-ficció - Comarcal 947



Un pòdcast que tracta les diverses realitats que coexisteixen en el món rural català.

Millor pòdcast d’entreteniment - S’ha escrit un podcast



Un pòdcast per als malalts del true crime i dels assassins en sèrie.

Millor pòdcast conversacional - Deparkineo



Un pòdcast en clau valenciana, per a gent jove, que combina aquest format amb l’audiovisual tot buscant una vessant interactiva.

Millor pòdcast publicitari - Sala 113. Històries arxivades



Un pòdcast que explica les històries més sorprenents i estranyes del nostre patrimoni documental. Es basa en fets reals, insòlits i desconeguts que han succeït a Catalunya al llarg dels anys.



Millor pòdcast d’innovació - Centre del Carme Cultura Contemporània Podcast



Un pòdcast narratiu que divulga i promou la diversitat cultural i social del centre.

Millor realització i disseny sonor - Berícid Sulfúric



Un pòdcast de radioficció en clau humorística que ens sorprèn el primer dilluns de cada mes.



Millor guió - La victòria de Derbi



Un pòdcast que fa sentir la banda sonora i emocional de generacions de catalans al voltant de les mítiques motos i bicicletes Derbi.

Millor producció - País invisible



Un pòdcast que fa una ruta guiada per la nació sense estat d'Occitània: des de la Vall d'Aran fins a Torino.

Millor podcaster - Clàudia Rius, Paula Carreras, Rita Roig i Ofèlia Carbonell de Gent de Merda



Un pòdcast distès que conversa sobre les preocupacions de les generacions joves i repassa propostes culturals.



Premi del Públic - Tardeo