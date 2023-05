Més d’una trentena de museus i espais culturals celebren el Dia Internacional dels Museus a Mallorca

Amb motiu del Dia Internacional dels Museus, que té lloc el 18 de maig, més d’una trentena de museus i espais culturals de Mallorca ofereixen activitats a través d’una programació coordinada per la Xarxa de Museus del Consell de Mallorca. Enguany, el lema per a aquest dia tan esperat és 'Museus, sostenibilitat i benestar'.

Entre els espais que celebren aquest dia hi trobam el Museu Krekovic, que celebra una jornada de portes obertes amb entrada gratuïta a la col·lecció permanent de Kristian Krekovic, així com a les d’artistes estrangers vinculats a Mallorca. També es podrà gaudir de l’exposició temporal 'We can do it', feta amb la col·laboració de l’IES Nou Llevant.

Per la seva banda, la Fundació Sa Nostra inaugura el mateix dijous 18 de maig l’exposició temporal 'Joan Trujillo: donar llum a la foscor', comissariada per Tomeu Simonet. La mostra romandrà oberta fins al 29 de juliol.

Museu Marítim de Mallorca

Per a celebrar el Dia Internacional dels Museus, el Museu Marítim de Mallorca ha programat un conjunt d’activitats per a difondre el patrimoni marítim de l’illa. La seu de ses Voltes obri les portes amb una visita guiada per conèixer les peces que s’acaben d’incorporar a l’exposició.

A més, el dissabte 20 de maig es podrà gaudir del treball en directe de l'artista urbà SOMA, qui està fent un canvi d’imatge a les sales del museu. L’objectiu és acostar l’art urbà a les sales expositives de ses Voltes perquè es produeixi una barreja entre art contemporani i de carrer amb objectes significatius del patrimoni marítim de Mallorca. Així, es produeix una trobada orgànica entre passat i present. Al llarg de quatre sales del Museu, les peces patrimonials marítimes entren en diàleg amb l’art grafiter. Es podran veure llampugues amb pell de llengües mallorquines o llamàntols fets siurells.

Així mateix, el Museu Marítim de Mallorca s’ha aliat amb MakesPace Mallorca per a oferir la primera Regata Solar de les Illes Balears, que es farà el 20 de maig.

Pel que fa a l’altra seu del Museu Marítim, el Museu de la Mar situat al Port de Sóller, el divendres 19 de maig acollirà un concert amb Pere Fiol a la guitarra i Xisco Aguiló al contrabaix.

Museu de Mallorca

El Museu de Mallorca s’avança al Dia Internacional dels Museus obrint les portes la Nit dels Museus. El dimecres 17 de maig tendrà lloc una conferència sobre 'Classicisme i col·leccionisme', a càrrec de la directora del museu, Maria Gràcia Salvà. Una vegada acabada la xerrada, tendrà lloc el concert De vita Caesarum. Escenografia d’un teatre romà, interpretat per Parnaso, en el marc del segon cicle Músiques Museu Mallorca i amb motiu de la celebració del centenari de les excavacions a Pollentia.

Per al Dia Internacional dels Museus, el Museu de Mallorca ha organitzat un taller sobre la mort a la prehistòria, a càrrec de Marga Coll. Aquesta activitat s’adreça als alumnes del Departament de Ciències Històriques i Teoria de les Arts de la Universitat de les Illes Balears. L’horabaixa hi ha programada una altra conferència sobre «El consum de peix a la dieta medieval mallorquina», a càrrec del Dr. Pau Alcover Cateura.

Fundació Mallorca Literària

La Fundació Mallorca Literària se suma, un any més, a la celebració del Dia Internacional dels Museus amb un seguit d’activitats literàries per a tots els públics. Durant la setmana del 15 al 21 de maig, la Fundació Mallorca Literària ha preparat un programa que inclou visites a les cases museu, activitats educatives i un grapat de propostes per gaudir de la cultura i la literatura.

El Museu de la Paraula - Casa Rafel Ginard de Sant Joan acull dijous, 18 de maig, la presentació del llibre i inauguració de l’exposició «Sacrificis», les fotografies i instal·lacions de la qual són de Jaume Perelló i els poemes de Joan Miquel Chacón. L’exposició romandrà oberta fins al desembre de 2023.

Mentrestant, el divendres 19 de maig es durà a terme un maridatge de vins i versos amb Raquel Pena, Manel Rodríguez Castelló i Sebastià Perelló a la nova Casa Blai Bonet - Centre de Poesia, Santanyí.

El dissabte 20 de maig, la Fundació Mallorca Literària proposa una ruta guiada per Palma dedicada a Josep Pla. L’encarregat d’explicar la vida i obra d’aquest escriptor català a través de 'Palma: una prodigiosa meravella de colors esvaïts' és el filòleg i investigador Tomàs Vibot.

El mateix dissabte, la Casa Llorenç Villalonga acull durant tot el matí activitats familiars i literàries, que s’inclouen dins el cicle 'Primavera al jardí'. Així doncs, hi ha programat un taller de creació del quadern de camp, a càrrec de Permakids; una taula de presentacions amb els autors i autores de les novetats d’assaig, i l’espectacle Tal dia farà un any, basat en el Calendari Folklòric de Rafel Ginard, amb Natàlia Tascón, Carles Seguí i Maria Magdalena Amengual.

Finalment, el diumenge 21 de maig, la Fundació Mallorca Literària proposa una segona ruta literària i històrica pel nucli antic de Cala d’Or, amb el títol 'Cala d’Or, bres d’artistes i escriptors'. La ruta, inclosa en el cicle d’acció poètica «Versud», estarà guiada per Jaume Vallbona, Pep Estelrich i Sònia Domènech.

Tota la programació està disponible en el web www.mallorcaliteraria.cat.