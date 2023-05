El Consell de Mallorca subvenciona per primera vegada els festivals de música en català

El Consell de Mallorca, a través de la Direcció Insular de Política Lingüística, ha publicat per primera vegada una convocatòria d’ajuts per a l’organització de festivals de música en català. La institució insular hi destina un total de 80.000 euros.

Mitjançant aquesta convocatòria, se subvencionaran els projectes culturals consistents en la realització de festivals de música a Mallorca en llengua catalana que hagin tengut lloc entre el 1r d’octubre de 2022 i el 30 de setembre de 2023, ambdós inclosos. A més de les actuacions musicals, la publicitat, les comunicacions escrites i orals, i tot el material gràfic utilitzat per a l’activitat han de ser també en català.

Poden ser-ne beneficiàries les persones jurídiques constituïdes com a empreses (incloent-hi agrupacions d’interès econòmic) i les persones físiques constituïdes com a autònoms o empresaris individuals. Aquestes poden presentar un màxim de dos projectes per sol·licitant.

El termini per sol·licitar aquesta ajuda, publicada el passat dissabte 13 de maig en el Butlletí Oficial de les Illes Balears (BOIB), acaba el 9 de juny.