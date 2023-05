Consell convoca els premis literaris Joan Guasp 2023

L'Ajuntament de Consell i la seva Regidoria de Cultura, a fi de promoure i estimular la creació d'obres literàries «d'autèntica qualitat», han convocat un any més els Premis Literaris Joan Guasp Vila de Consell en les modalitats de teatre i poesia.

Els premis per a la modalitat de teatre serà de 2.000 euros i de 1.500 per al de poesia. Les obres guanyadores seran publicades per Edicions Balèria després del contracte amb els autors.

Aquests premis literaris duen el nom de Joan Guasp, escriptor i col·laborador habitual de dBalears i Ploma. El termini d'admissió de les obres serà del 10 de maig al 30 de juny de 2023. Podeu consultar les bases dels premis en aquest enllaç.