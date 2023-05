Palma acull la segona semifinal de la Lliga del Paraulògic

Aquesta primavera es disputa la primera Lliga del Paraulògic, que va començar el 17 d'abril i acabarà amb la gran final el 17 de juny.

Amb aquesta iniciativa, es vol proposar una nova manera de jugar al Paraulògic, amb nous desafiaments que faran més emocionant l'experiència de joc i alhora amb l’al·licient de la competició. També es volen crear espais per a desvirtualitzar el joc i dinamitzar la comunitat del Paraulògic, molt activa a les xarxes socials.

Aquest dissabte, la segona semifinal arriba a Palma. A les semifinals, a diferència de les etapes anteriors, els concursants hi participen en directe tots a la mateixa sala, dirigits per Pau Vidal, autor dels Minimots, i amb presència de públic. La semifinal de les Illes Balears començarà a les dotze del migdia a Can Alcover.

Les següents semifinals es faran el 20 de maig a Andorra la Vella (a la llibreria la Trenca), el 27 de maig a València (al Centre Octubre) i el 10 de juny a Barcelona (a l’Ateneu Barcelonès). La final, en què participaran els guanyadors de totes les semifinals més el guanyador de la fase que ja s’ha fet a l’Alguer, serà el 17 de juny a Barcelona.

A la final, s'hi aplegaran gairebé una setantena de jugadors provinents de tot el país per a posar a prova les seves habilitats jugant al Paraulògic. L'estructura de la partida serà la mateixa que en les semifinals, i acabarà amb la nominació dels tres guanyadors de la primera Lliga del Paraulògic. Com a premi, obtendran un lot del Paraulògic, una subscripció anual al diari VilaWeb i una capsa regal de Fent País.

En les fases en línia de la Lliga del Paraulògic hi han participat 7.486 jugadors de diverses comarques dels Països Catalans.

La Lliga del Paraulògic és possible gràcies al suport de Parlem, que n’és el patrocinador.