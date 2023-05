Els millors moments de l'Acampallengua 2023, en imatges

L'Acampallengua, l'esdeveniment més important de l'any 2023 en defensa de la llengua catalana a Mallorca, deixà aquest cap de setmana moments inoblidables per qui hi participaren. Joves de Mallorca per la Llengua, l'entitat organitzadora de l'esdeveniment, ha volgut compartir una tria selectiva, en format de recull, de qualcunes de les fotografies que reflecteixen l'ànim dels esdeveniments.

L'equip de fotògrafs que treballaren incansablement durant els dos dies per a retratar cada moment estava format per Pere Plomer, Irene Francis, Maria Oliver, Rubén Navarro i Margarida Carrió.

...