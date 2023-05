Publiquen l'obra 'Catalan sociolinguistics' després d'una dècada de treball

Després d’una dècada de treball i gràcies a la voluntat de Miquel Àngel Pradilla, coordinador de l’obra i membre de l’Institut d’Estudis Catalans (IEC), el passat 25 d’abril es va presentar a IEC l’obra Catalan sociolinguistics. State of the art and future challenges.

El secretari de Política Lingüística català, F. Xavier Vila, i el membre de la Secció Filològica de l’IEC Isidor Marí varen presidir la presentació de l’obra, que va tenir lloc a la Sala Pi i Sunyer de l’IEC. Juntament amb el coordinador de l’obra, Miquel Àngel Pradilla, també hi va participar a distància Vicent Martines, catedràtic de la Universitat d’Alacant i membre de l’IEC.

L’obra ofereix al públic lector de parla anglesa un acurat compendi de la història i l’especificitat de la recerca sociolingüística catalana. La sociolingüística va ser introduïda a Catalunya pel Grup Català de Sociolingüística, actual Societat Catalana de Sociolingüística. L’evolució d’aquesta disciplina en territori català ha seguit fonamentalment els passos de la sociolingüística internacional amb adaptacions concretes a l’especificitat de la situació de la llengua catalana.



L’obra, publicada per l’editorial John Benjamins (Amsterdam), recull reflexions actuals i l’evolució històrica dels especialistes més destacats de cada àmbit. A més de la història de la disciplina, també aborda l’ecologia lingüística, el procés de normalització lingüística, els seus aspectes polítics, la codificació de la llengua, la política lingüística aplicada des dels anys vuitanta del segle passat, la planificació lingüística, el dret lingüístic, la llengua dins el sistema educatiu, la transmissió lingüística, la demografia lingüística, l’antropologia lingüística, la llengua des de l’òptica de la psicologia social, l’economia del llenguatge, els processos migratoris i l’adaptació dels nous parlants. Francesc Vallverdú, Pere Comellas, Albert Branchadell, Eva Pons, Maria Corominas o Josep Gifreu figuren a la llista d’autors.