«Com vivim sabent que un dia deixarem d'estar vius?», ho mostra l'obra 'Eclipsi total' al Teatre del Mar

L'obra de teatre 'Eclipsi total', de la compayia valenciana Pont Flotant, es podrà veure del 12 al 14 de maig al Teatre del Mar.

Aquesta obra ha estat guardonada amb el Premi Max a Millor autoria teatral, Millor Espectacle de Teatre i Millor Il·luminació als Premis de les Arts Escèniques Valencianes, Premi del Públic del Fiot de Carballo 2022 i Premi a la Contribució teatral 2022 de Cartelera Turia.

El pas del temps ha estat sempre un tema transversal en la dramatúrgia de la companyia. En aquest nou treball, Pont Flotant intenta acostar-se a un tema tan delicat, complex, misteriós i ple de tabús com és la mort, per a tractar de reflexionar sobre com gestionem, com reaccionem, com eduquem, com ens preparem... enfront d'aquest fet inevitable i irreversible. En definitiva, com vivim sabent que un dia deixarem d'estar vius.