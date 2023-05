L'OCB d'Inca lliura els Premis de Maig 2023

Un any més, l'Obra Cultural Balear (OCB) d'Inca concedeix els tradicionals Premis de Maig, que enguany arriben a la XXIV edició.

L’esdeveniment s'ha fet el passat divendres, 5 de maig, a les 19.30 hores a la sala petita del Teatre Principal d'Inca i ha estat presentat per Bàrbara Dalià.

L'any 1998, la Delegació de l’OCB d'Inca instaurà els Premis de Maig amb la finalitat de reconèixer i estimular els mèrits d’entitats, institucions o persones que dins el seu àmbit fan feina per a afavorir l'ús normal de la nostra llengua, i per promoure la cultura. En aquella ocasió l’OCB d'Inca lliurà els premis Berenguer d’Anoia i Miquel Duran i Saurina.

En els anys posteriors la llista de premis ha anat creixent així com també la de les persones i entitats que, per les seves aportacions, iniciatives i lluites es fan mereixedores dels guardons que l'OCB atorga.

Els guardons concedits enguany pel jurat són:

PREMI BERENQUER D’ANOIA: CEIP Llevant

• En reconeixement als i a les mestres que anys enrere lluitaren en defensa de la llengua catalana enfront del gonellisme que controlava el centre.

• Per treballar en pro de la integració dels alumnes nouvinguts mitjançant projectes atractius i engrescadors.

• Per haver aconseguit que el català sigui avui la llengua vehicular del centre.

PREMI MIQUEL DURAN I SAURINA: Programa Téntol d'IB3

• Per promoure la divulgació del patrimoni lingüístic de les Illes Balears.

• Per l’especial èmfasi que posa en la genuïnitat i origen de les paraules i expressions dels parlants de totes les Illes Balears.

• Pel format dinàmic d’entreteniment que fa que ens arribi de forma lúdica i amena i fa que aconseguesqui que tots facem un téntol per aprendre curiositats sobre la nostra llengua i els nostres parlars.

PREMI FRA MIQUEL COLOM, T.O.R.: Amadeu Corbera (etnomusicòleg) i Tomeu Moll-Mas (músic contemporani)

• Al Sr. Amadeu Corbera per la seva tasca de recerca i recopilació del llegat musical del concertista i compositor mallorquí Baltasar Samper i Marquès, músic exiliat durant la guerra civil espanyola.

• Al Sr. Tomeu Moll-Mas per la seva llarga trajectòria i experiència en el món de la música clàssica i contemporània.Així com per la seva exitosa estrena en concert, a Inca, de l’obra integral per a piano sol de Baltasar Samper, fruit de la tasca de recerca del que constituirà la tesi del doctorand Sr. Amadeu Corbera.

PREMI PAU CASESNOVES: Joan Guasp (escriptor)

• Per la seva llarga trajectòria literària en narrativa, poesia i teatre, amb més de 25 premis literaris atorgats arreu dels territoris de parla catalana.

• Per la seva tasca com a articulista i col·laborador a la premsa escrita de Mallorca i d’altres indrets dels Països Catalans.

• Per la seva dedicació de manera assídua al gènere aforístic, del qual en va ser impulsor amb la creació del Museu de l’Aforisme del municipi de Consell.

PREMI MOSSÈN PERE JOAN LLABRÉS: Llorenç Gelabert Gual (músic i pedagog)

• Per la tasca realitzada a la seva tesi doctoral sobre l’anàlisi dels corrents de renovació musical i pedagògica esdevinguts a les Illes Balears i a terres de parla catalana durant la dècada dels 70 del segle passat a partir de la figura del músic, compositor i directors de cors, Baltasar Bibiloni i Llabrés.

• Per la seva iniciativa en la recerca, centrada en el valor pedagògic, de la direcció musical.

• Per la tasca didàctica que duu a terme a la Universitat de les Illes Balears amb iniciatives i propostes renovadores.

PREMI MARIA MERCÈ PUIG I VIÑETA: Esperança Ramis (Plandolit)

• Per ser una persona molt compromesa amb la llengua i amb la cultura de Mallorca.

• Per la seva tasca com a docent de llengua i literatura catalana a diferents instituts de secundària, a més d’haver estat presidenta de l’OCB d’Inca i col·laboradora habitual d’Inca revista.

• Per la infinitat d’iniciatives socials que ha promogut, instigat i acollit.

PREMI D’HONOR DE L’OBRA CULTURAL BALEAR D’INCA: Pere Pascual Gual a títol pòstum