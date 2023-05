Julieta i Mar Grimalt, darreres sorpreses del Festival Mobofest 2023

El Festival Mobofest anuncia que l’artista catalana Julieta i la felanitxera Mar Grimalt se sumen, definitivament, al cartell de la Mobo23. Així, el cartell es dona per tancat.

El dia que es varen presentar els darrers noms del cartell a la festa S’Altra Mobo, des del festival ja es va avisar que s’estava treballant amb alguna sorpresa més per a acabar d’arrodonir el certamen d’enguany. Així ha estat i dos noms més se sumen al ja complet line-up de la Mobo23.

Julieta és l’artista revelació de l’escena catalana. Amb un ascens meteòric, Julieta Gracian ha aconseguit catapultar-se durant el darrer any com un dels grans noms a tenir en compte dins el món de la música gràcies a la seva música urbana. Un dance-pop, més concretament, que ha fet lluir amb el seu últim disc Ni llum de lluna (Music Bus, 22) o, sobretot, últimament amb els seus èxits Club, cantant conjuntament amb la mallorquina Maria Hein i amb la producció del també mallorquí Plan-ET, o de també la seva recent col·laboració amb els The Tyets.

Mar Grimalt, artista de Felanitx, és sinònim de l’essència del Mobofest. Tot i que l’any passat ja va formar part del cartell, enguany hi torna després d’haver-se confirmat com una de les grans músics de Mallorca amb el seu disc Espurnes i Coralls (Microscopi, 23). Un disc produït per Joana Gomila i Laia Vallès que, sense dubte, serà una de les grans obres d’aquest 2023.

Alhora, també s’anuncia que el festival Mobofest enguany acollirà per primera vegada unes jornades professionals. Seran al Santuari de Monti-Sion, a Porreres, el dia 27 de juliol. Es comptarà amb grans personalitats del sector de la programació de les Illes, com Esteve Torres, director del Cranc Festival de Menorca, i també grans noms del sector estatal com és el de Dani Poveda, el director del Festival Vida. Aquesta diada de jornades professionals acabarà amb actuacions musicals i es transformarà amb una jornada de benvinguda al festival, sumant així un dia més de música a la Mobo23.