Unes ganes salvatges de cridar de Marc Vintró (Proa, 2023) va ser guardonat amb el Premi Mercè Rodoreda 2022.

És el llibre ressenyat per Pere Joan Martorell a la revista d'Idees, Cultura i Art, Ploma.cat, aquesta setmana.

Martorell ens explica que «Marc Vintró ens presenta unes històries que no sempre troben un encaix final, i ho fa per mitjà d’una prosa depurada, quirúrgica, que aposta més per la síntesi que no pas per la recreació dels ambients o de les situacions, enfilant camins narratius que sovint sorprenen i atrapen amb entusiasme el lector».

La setmana passada Pere Joan Martorell va fer una ressenya sobre Terres mortes, de Núria Bendicho.