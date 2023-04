El Consell de Menorca inicia el procés per a declarar BIC de Menorca el ball menorquí, les llegendes i les rondalles

Aquest darrer mes el Consell Executiu del Consell de Menorca ha aprovat la incoació dels expedients per a declarar béns d’interès cultural immaterial de Menorca (BICIM) tres elements del patrimoni immaterial de l'illa.

Així, en la sessió de 20 de març es va incoar la declaració del ball menorquí, que comprèn la jota i el fandango com a balls més representatius de l’illa i que han acompanyat tradicionalment els esdeveniments de caire festiu, com ara noces, porquejades, festes patronals, etc. La comunitat portadora d’aquests balls, representada pels grups folklòrics, ha fet possible que s’hagin transmès fins als nostres dies, amb els canvis i les adaptacions propis de qualsevol manifestació de la cultura popular, de manera que el ball menorquí és un element del patrimoni cultural immaterial de l’illa que es troba plenament viu en l’actualitat i que cal salvaguardar per tal que en puguin seguir gaudint les generacions venidores.

D’altra banda, en la sessió del passat 17 d’abril, el Consell Executiu va aprovar la incoació de dues declaracions més de BICIM: les llegendes i les rondalles menorquines. Ambdós elements del patrimoni immaterial de Menorca, tot i que mantenen la seva vitalitat, aquesta es troba en un moment crític i molt fràgil, ja que arran del fenomen de la globalització i de la irrupció de les noves tecnologies i noves formes d’oci i entreteniment, les llegendes i les rondalles de Menorca es veuen amenaçades per una sèrie de riscos i s’ha produït un cert trencament de la cadena de transmissió generacional, atès que actualment el sector de població que hauria d’actuar de transmissor coneix un nombre molt reduït d’elements del corpus narratiu popular menorquí i, d’aquest nombre sovint només en sap el nom, però no el contingut.

Per tots aquests motius, el Departament de Cultura, Educació, Joventut i Esports ha considerat urgent la declaració d’ambdós elements com a BICIM, com a fórmula jurídica de protecció que permeti impulsar accions de salvaguarda i difusió de tot el gruix de rondalles i llegendes que formen el nostre corpus narratiu popular.

Amb la incoació d’aquests tres expedients, quan siguin aprovats amb caràcter definitiu, a Menorca es comptarà ja amb sis béns d’interès cultural immaterial declarats: la tècnica constructiva de la pedra en sec, la navegació amb vela llatina, la glosa menorquina, les llegendes de Menorca, el ball menorquí i les rondalles menorquines.