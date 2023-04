Àngels Marzo i Raquel Ricart, Premis de la Crítica 2023 en la modalitat de llengua catalana

Aquest divendres l'Associació Espanyola de Crítics Literaris ha anunciat els guanyadors dels Premis de la Crítica en les quatre llengües oficials de l'Estat. Aquests guardons, instituïts l'any 1956, s'atorguen a les millors obres de poesia i narrativa publicades l'any anterior.

Pel que fa a la categoria de llengua catalana, l'Associació d'Escriptors en Llengua Catalana coordina des de fa dues dècades aquest guardó per a distingir les millors obres de narrativa i poesia publicades en català durant l'any anterior. El guardó es presenta com una forma de reconeixement de la riquesa lingüística de l'Estat i per a reflectir l'opinió de la crítica literària.

Enguany el jurat de la modalitat en llengua catalana ha estat format pels crítics Xavier Aliaga, Isabel Granya, Jordi Nopca, Simona Škrabec i Mireia Sopena. En aquesta modalitat, enguany han estat premiades Àngels Marzo, per 'El rastre nival', i Raquel Ricart, per 'El dit de déu'.

En llengua gallega ha rebut el premi la novel·la 'Ninguén queda', de Brais Lamela, i el poemari 'Materia', de Yolanda Castaño. En basc han estat guardonats la novel·la 'Lagun miñak', de Jon Benito, i el poemari 'Uda vetea', d’Aritz Gorrotxategi. En llengua castellana ha rebut el premi la novel·la 'De bestias y aves', de Pilar Adón, i el poemari 'Clamor en la memoria', de Dionisia García.