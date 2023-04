'La serva padrona', l'òpera feminista del segle XVIII, arriba al Teatre Principal d'Inca

El dissabte 6 de maig, a les 19 h, arriba a l'escenari del Teatre Principal d'Inca 'La serva padrona' en el que suposarà la primera representació d'òpera al complet al Teatre des de la seva reapertura.

Aquesta coproducció entre Teatre Principal de Palma, Teatre des Born de Ciutadella i Orquestra de Cambra de Mallorca ja fou representada el passat juliol a Menorca i Palma amb una gran crítica i una gran acollida per part del públic. Ara, la producció es mou al Teatre Principal d'Inca on podrem escoltar l'elenc de luxe de la producció compost pel baríton menorquí Simón Orfila com a Uberto i la soprano mallorquina Irene Mas com a Serpina. També trobarem sobre l'escenari un tercer personatge, Vespone, una espècie de bufó de qui mai arribam a sentir la veu. L'actor Joan Servera és l'encarregat d'encarnar el personatge.

La música correrà a càrrec de l'Orquestra de Cambra de Mallorca amb el seu director titular, Bernat Quetglas, dirigint-la. L'escenografia és l'òpera prima de la mallorquina afincada a Alemanya Ana Cuellar, qui tan bona crítica va rebre en la seva estrena a Menorca i Palma.

'La serva padrona' és l’òpera bufa més famosa i representada de la història. Escrita en un primer moment com a intermezzos de l’òpera seria 'Il prigioner superbo' del mateix compositor, l’òpera aviat s’independitzà i feu la volta a Europa.

La petita òpera còmica de Pergolesi creà un gran rebombori i detonà tota una revolució musical al segle XVIII, coneguda com la Querelle des Bouffons, que canvià el curs de la història de l’òpera occidental. Gairebé tres-cents anys després, 'La serva padrona' continua divertint i captivant tota classe de públic.

Mantenint aquest esperit revolucionari i transgressor de l’obra, l’espectacle proposa una lectura actual i feminista de l’òpera, que, jugant amb l’ambigüitat històrica, parla sobre el treball invisibilitzat de la dona, en concret del treball a la llar.

Serpina, la serventa del senyor Uberto, cansada de fer tota la feina de la casa i no rebre més que queixes i maltractes, aixecarà la veu i passarà a l’acció: idearà un pla perquè se li reconegui el seu valor i el seu rol dins la casa. Tot i la negativa del patró, aconseguirà convèncer-lo perquè es casi amb ella i aconseguir així l’anhelada igualtat.