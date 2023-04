'lles de ficció': torna la residència de creació per a guionistes i cineastes

El conseller de Transició, Turisme i Esports, Andreu Serra, i el responsable de la Mallorca

Film Commission, Pedro Barbadillo, han assistit aquest dilluns a la presentació de la segona edició d''Illes de ficció'.

L'objectiu d'aquest programa és oferir suport a projectes que es trobin en fase d'escriptura i desenvolupament per aconseguir que puguin materialitzar-se, per facilitar-ne la circulació i per garantir-ne la rendibilitat.

Es tracta d'un programa internacional de desenvolupament de guions de projectes audiovisuals organitzat per les Film Commission dels consells de Mallorca, Menorca i Eivissa, amb el suport de l'Institut de la Cinematografia i de les Arts Audiovisuals (ICAA) i fons europeus.

Un total de 15 autors, tres d'ells de les Balears, rebran formació de grans professionals del món audiovisual, com ara Ruben Östund, Franklin Leonard, Gyula Gazdag o Savina Neirotti.

El conseller Serra ha assenyalat que aquesta residència per a guionistes «és una passa més en la promoció de Mallorca com a referent per al món cinematogràfic, no tan sols com a plató de rodatges, sinó també com a espai de formació de professionals del sector».

Per la seva banda, Barbadillo ha subratllat la «gran qualitat de mentors i formadors que participen a 'Illes de ficció', la qual cosa, sens dubte, facilitarà als participants eines molt valuoses per saber moure's dins el món del cinema i aconseguir que els seus projectes puguin materialitzar-se en un llargmetratge o una sèrie».

Es faran dues sessions obertes a la participació de cineastes i estudiants de cinema de Mallorca, les Writing Jam Party, que tendran lloc els dies 3 i 4 de maig a Palma.