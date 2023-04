Proposam una selecció d’obres per donar reconeixement a algunes de les autores més rellevants de la nostra cultura local. Celebram la diada de Sant Jordi reivindicant que elles també escriuen!

Narrativa

Esperança Camps (1964, Ciutadella). A més de col·laborar en diversos projectes d’escriptura col·lectiva, té una llarga trajectòria literària amb novel·les com Enllà de la mar (2004), publicada per l’editorial Bromera, El cos deshabitat (2009), publicada per Edicions Proa o La Cara B (2015), publicada per Llibres del Delicte.

Maria de la Pau Janer (1966, Palma). La celebrada i prolífica escriptora té publicades nombroses novel·les, entre les quals podem destacar L'hora dels eclipsis (1989), Màrmara (1993), Natura d'anguila (1995), Lola (1999), Pasiones romanas (2005), Cartes que sempre he esperat (2010) o Quan siguis lliure (2015).

Maria Antònia Oliver (1946-2022, Manacor). L’hivern passat vam acomiadar-nos de la destacada narradora, però perduren la quinzena llarga de llibres que va publicar, com Estudi en Lila (1985) i Tallats de lluna (2000), que ha reeditat La Magrana, o les obres de narrativa breu L'illa i la dona. Trenta-cinc anys de contes (2003) d’Edicions 62 i Colors de mar (2007) d’Edicions Proa.

Carme Riera (1948, Palma). Riera ha escrit algunes de les novel·les més importants de la narrativa catalana moderna: Te deix amor la mar com a penyora (1975) i Jo pos per testimoni les gavines (1977), dos llibres que Edicions Proa recull en un sol volum. La mateixa editorial també publica, entre d’altres, Dins el darrer blau (1994) o Temps d’innocència (2013).

Antònia Vicens (1941, Santanyí). La Magrana edita l’any 2022 Quasi un miracle, un volum únic que reuneix tots els contes que l’autora, vuitena dona en rebre el Premi d’Honor de les Lletres Catalanes, ha escrit en la seva llarga trajectòria.

Infantil i Juvenil

Rosa-Maria Colom (1937, Sóller). Principalment és reconeguda com a escriptora de narrativa infantil i juvenil. A la col·lecció l’Elefant de l’editorial Bromera hi té publicats La perversa Caputxeta (2003); Divendres 13 (2004); Creus en els fantasmes? (2008); La veritable història de na Blanca-Blancaneu (2012) i Coppelius, el creador d'autòmats (2020).

Joana M. Pastor Perelló (1979, Palma). Pastor ha publicat amb Edicions Baleària dues novel·les de fantasia de la saga El món màgic de Lot: Leilani i el nigromant (2021) i Els dos capitans (2022).

Poesia

Antonina Canyelles (1942, Palma). L’any 2020 l’editorial Lapislàtzuli va editar Putes i Consentits. Antologia poètica, un recull de poemes de l’autora que no deixen a ningú indiferent i que van acompanyats d’il·lustracions a càrrec de Marc Gil.

Maria Antònia Salvà (1869-1958, Palma). De la seva obra destaquen poemaris com El retorn (1934), publicat per Horsori Editorial, on es recullen un seguit de poesies que reten homenatge a la terra que la va veure néixer.

Anna-Maria Ticoulat (1942, Maó). Ha publicat una llarga llista de reculls de poesia. L’Editorial Neopàtria n’edita Camí de Cavalls i rutes interiors de Menorca (2015), Les quatre estacions màgiques (2017) i L’embruix poètic de les flors (2022).

Assaig

Bàrbara Duran Bordoy (1963, Manacor). Combina escriptura i investigació, i ha publicat sobretot assaig. Entre d’altres: Voleu Sales? Pervivència i recuperació del cant de salers i quintos al Pla, Llevant i Migjorn de Mallorca (2015); Posseïts pel dimoni. La festa de Sant Antoni des de la música rave i trance (2016) o Vaig veure John Lennon. Històries del Maharishi Mahesh Iogui, música i músics a la Mallorca dels anys 70 (2019), tots de Lleonard Muntaner Editor.

Rosa Planas (1957, Palma). Ha publicat amb Lleonard Muntaner Editor les obres d’investigació Els malnoms dels xuetes de Mallorca (s. XVII-XX) (2003), Literatura i holocaust. Aproximació a una escriptura de crisi (2006), Ramon Llull i l’alquímia (2014) i L’espectacle de la mort a la Mallorca del segle XIX (2020).

Caterina Valriu (1960, Inca). Les seves línies de recerca són la literatura oral, especialment el llegendari i el rondallari: Llegendes de Mallorca (2010), o Balears i Pitiüses: Terres de llegenda (2013), ambdues de Publicacions de l’Abadia de Montserrat.