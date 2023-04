Narrativa històrica, anticipació, viatges fantàstics i la cara fosca del turisme, entre les novetats de Nova Editorial Moll per Sant Jordi

Títols de narrativa històrica, un tractat distòpic que anticipa els temps presents, viatges fantàstics per als grans i per als més joves o el desvetllament de la cara fosca del turisme, són a la dotzena llarga de novetats de la Nova Editorial Moll; propostes originals, contemporànies i diverses, quan s’apropa la Diada Sant Jordi. Diumenge, 23 d'abril, instal·larà paradeta, com cada any, a la plaça de Cort de Palma, de 10 a 20.30 hores.

Nova Editorial Moll publica la nova novel·la històrica de Josep Maria Quintana L’afortunada vida de Martí Olivar, una peça magistral de recreació del segle XIX, a la qual traça el perfil d’un maonès que fa fortuna amb la pràctica de l’esclavatge, a la Cuba de la darrera etapa de dominació espanyola, fins arribar a respectable senador.

La darrera paraula? Memòries d’un soldat metge és la primera traducció catalana, a càrrec de Josep Ramon Santiago, del relat autobiogràfic publicat el 1976 pel metge i escriptor felanitxer Bartomeu Mestre Mestre (1914-1996), sobre les seves experiències a la Guerra Civil; compta amb un estudi introductori del seu nebot Bartomeu Mestre i Sureda. Psiquiatra de prestigi internacional, poeta, estudiós de Ramon Llull, Mestre, conegut amb el malnom familiar de ‘Balutxo’, arribà a gaudir de tanta fama popular que de qualcú que presenta símptomes de malaltia mental es diu que «està per anar a Can Mestre». Dins l’apartat de narrativa s’hi inclou també la recuperació d’El clam dels ametllers, un relat que forma part de Clam del desgavell i l’enyorança, segon i darrer títol de Gabriel Tomàs, qui va interrompre de manera abrupta una brillant carrera literària en els anys setanta.

Un títol d’excepcional interès, entre les novetats de Moll, és El panòptic, assaig del 1787 del filòsof britànic Jeremy Bentham, amb traducció d’Eduard Mira i pròleg de Javier Cigüela Sola, professor lector de Dret Penal de la Universitat de Barcelona, que proposava un sistema de vigilància que va ser adoptat a la Model de Barcelona i a la vella presó de Palma. Bentham es va anticipar al ‘Gran Germà’ d’Orwell, a l’experimentació amb els estats d’ànims de les persones, com la que fan les xarxes socials, o l’aplicació de criteris mercantils als humans, com els ‘ventres de lloguer’ als nostres dies.

Per la seva banda, el periodista i professor Antoni Janer reuneix a La desfeta del paradís els seus reportatges publicats a l’Ara Balears, als quals reflecteix la cara fosca del turisme a les Illes Balears i els efectes que aquesta ha tengut sobre les nostres vides.

Entre els viatges fantàstics, per als lectors de diverses edats, destaca la descoberta de la nostra veu, guiada per l’Evi, la seva protagonista, al llibre divulgatiu La meva veu, de la cantant i actriu Nina i la professora i logopeda Carla Jover, que representa una eina imprescindible per als docents, els professors de música, professors de cant, directors de coral o logopedes.

Per als lectors més joves destaca La Reina dels Embulls, de l’actriu Aina Zuazaga i la il·lustradora Marina Zapata, primer conte de la col·lecció Viatge al món de n’Aina. També cal destacar el conte La Sibil·la, en què Josep Campins i Robert Campillo la transformen en una història que reivindica la preocupació per l’ecologia, i El misteri dels dragons, una rondalla dels nostres temps signada per Carles el Saure amb les il·lustracions de Toni Salom Caldés.

Un altre viatge, de signe ben diferent, és el que ens ofereix Damià Rotger al poemari Umbilical, la seva obra més personal i aclamada per poetes com Laia MaLo, Jaume Pons Alorda o Emili Sánchez Rubio, entre d’altres. Es tracta d’un periple a través de l’acompanyament en la malaltia, la dignitat en la pèrdua i l’amor incondicional cap a la figura materna. L’obra, plena de referències autobiogràfiques, ha estat prologada per la poeta catalana Sònia Moll. Una altra de les novetats en l’àmbit de la poesia és Palma en vers. Una antologia, una profusa compilació coordinada per Miquel Àngel Llauger i a la que s’inclouen prop d’una vuitantena de poemes a càrrec de mig centenar de poetes –Joan Alcover, Miquel Costa i Llobera, Maria Antònia Salvà, Cèlia Viñas, Miquel Àngel Riera, Biel Mesquida, Bartomeu Fiol, José Carlos Llop, Joan Miquel Oliver, etc.– inspirats en la ciutat de Palma.

Entre els nous títols de Nova Editorial Moll es troben, així mateix, l’estudi sobre l’ecologisme dels darrers tres decennis Les mobilitzacions per a la protecció del medi ambient, coordinat per Sebastià Serra i Paula Nigorra; El parlar bleda. Una anàlisi de l’esfondrament fonètic, sobre la degradació del català parlat a Mallorca, del filòleg Gabriel Bibiloni; La cabellera de Posidó, estudi divulgatiu sobre la posidònia d’Albert Herranz; Brunziments, una tasca col·lectiva sobre els pol·linitzadors encapçalada per la poeta Laia MaLo i l’ambientòleg Jaume Reus; L’infern d’en Joan de Can Puig, el cas real d’un mallorquí als camps de concentració, de Michel Llompart amb l’historiador Tomeu Canyelles; la reedició de La Vila de Santa Maria del Camí, de Josep Capó; o La màgia dels secrets, delicada aproximació al maltractament als infants de Cecília Giménez, ‘La Fada Despistada’.

L’equilibri entre tradició i innovació és una de les constants de la línia editorial de la Nova Editorial Moll, un projecte que, al llarg d’aquests darrers tres anys i mig, ha contribuït a mantenir viu el catàleg històric del segell Moll i a fer-lo créixer amb l’aposta decidida per noves temàtiques i autors.