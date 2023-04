Torna el gran Carles Alberola, amb 'Waterloo', al Teatre del Mar

L'obra 'Waterloo', de Pasqual Alapont i Carles Alberola és un viatge en el temps i té el desig de donar veu als que ja no hi son.

Obrim una caixa de cartó plena de fotos antigues i la infantesa ens ve a la memòria com una glopada. La foto és del 7 d’abril de 1974, la instantània d’una família feliç, com qualsevol altra família feliç. Les corregudes dels nins per l’hort i per la bassa, el descobriment de l’amor i de les primeres carabasses. El tío Paco encara tenia cabells i el tío Voro acabava de fer-se el tercer barrejat del dia. Que guapa que estava la cosina Lolín, i que satisfet que semblava Carles amb la mà a la butxaca. I que bona que estava la paella! Tants i tants records de felicitat, tot això és dins d’aquesta foto. Però, qui podia sospitar el que passaria a l’hora del cafè? Qui ens contarà els secrets i les misèries que, com bé deia Tolstoi, fan que cada família sigui infeliç a la seva manera?

Del 21 al 23 d'abril, 'Waterloo' es podrà veure al Teatre del Mar, en el marc del 30è aniversari del teatre.