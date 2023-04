La novel·la 'Boulder' d'Eva Baltasar, finalista de l'International Booker Prize 2023

La novel·la Boulder, d'Eva Baltasar, ha estat seleccionada a la llista curta de l'International Booker Prize 2023 i es converteix en la primera obra escrita en català que opta a guanyar-lo, ha informat aquest dimarts l'editorial Club Editor després de l'anunci a la Fira del Llibre de Londres de les obres finalistes.

La traducció a l'anglès és obra de Julia Sanches, publicada a l'editorial londinenca And Other Stories.

La novel·la es va publicar el març del 2020, se n'han venut més de 20.000 exemplars en català, i ha estat traduïda a l'anglès, castellà, francès, italià, alemany, danès i grec.

Els altres finalistes a l'International Booker Prize 2023 són Whale, de Cheon Myeong-kwan; The Gospel according to the New World, de Maryse Condé; Standing Heavy, de GauZ; Time Shelter, de Georgi Gospodinov, i Still Born, de Guadalupe Nettel.

L'International Booker Prize s'atorga anualment a la millor obra de ficció que s'hagi traduït a l'anglès i que s'hagi publicat al Regne Unit i Irlanda, i guardona autors i traductors a parts iguals: 50.000 lliures a repartir entre els guanyadors i 5.000 entre els nominats a la llista curta.