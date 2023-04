Mallorca s'omplirà d'activitats culturals i llibres per a celebrar Sant Jordi 2023

El Departament de Cultura, Patrimoni i Política Lingüística, a través de la Biblioteca de Cultura Artesana i la Fundació Mallorca Literària, organitza un programa d’activitats dedicat a Sant Jordi, en col·laboració amb el Gremi de Llibreters de Mallorca.

La Biblioteca de Cultura Artesana (BCA) habilitarà el matí de dissabte, 22 d'abril, un espai al jardí del Centre Cultural la Misericòrdia per a desenvolupar la seva programació. Els llibres de la biblioteca sortiran a l’exterior amb la Bibliomòbil, amb exposició i préstec de novetats. S’hi instal·larà un estand mòbil on s’exhibiran una selecció de llibres per a adults i infants. Paral·lelament, s’instal·larà un fotoreclam decorat amb motiu de la festivitat de Sant Jordi perquè els lectors es puguin fer una fotografia amb el seu llibre preferit.

Els jocs tampoc no hi faltaran. A les 11 hores, el jardí del Centre Cultural la Misericòrdia acollirà eltaller 'La llegenda de Sant Jordi', a càrrec de Robotix Balears, en què es proposarà als més petits la construir un conte amb peces de LEGO. A les 12 hores, Giuliana La Spada dirigirà una activitat per a tots els públics que pretén apropar la poesia i el teatre de Shakespeare a través de la dansa i el moviment.

Per part seva, la Fundació Mallorca Literària ha organitzat dues activitats el mateix dissabte 22. El Museu de la Paraula - Casa Rafel Ginard acollirà a les 11 hores 'Badant enfora, contes de prop', una invitació a esfondrar els límits de la imaginació, a repintar el món de colors, a estendre les ales i sortir volant en bandada. Mentre que a les 12 hores, a la Biblioteca de Sineu, es durà a terme el taller 'Canten i conten'. L’actriu i música Maria Adrover serà l’encarregada de contar als més petits algunes de les llegendes més especials de Mallorca, i també tots els secrets sobre els personatges que les protagonitzen.

Arreu de Mallorca es realitzaran diverses activitats per a celebrar la Diada de Sant Jordi. Moltes s’emmarquen dins el Catàleg d’Activitats del Consell de Mallorca (CACIM) i es poden consultar al web de Cultura Mallorca. La Xarxa de Biblioteques de Mallorca també ha preparat una programació especial, que inclou tallers i activitats a gairebé totes les biblioteques dels municipis de l’illa.

La Direcció Insular d’Igualtat i Diversitat també serà present a la celebració de Sant Jordi amb una paradeta el mateix diumenge, 23 d'abril, al jardí del Centre Cultural la Misericòrdia. Hi exposaran la col·lecció de còmics dedicada a dones que han fet aportacions significatives al llarg de la història de Mallorca, que s’emmarca dins la campanya 'Mallorca té nom de dona'. D’aquesta manera, s’hi podran veure els còmics dedicats a Catalina Homar, a Clara Hammerl i Margalida Jofre, a Dorothea Bate, al col·lectiu de dones sabateres, a Aurora Picornell i a les Kellys. Aquesta darrera novel·la gràfica ha estat presentada aquest 2023.

A més de l’exposició dels còmics, la Direcció Insular d’Igualtat i Diversitat ha convidat diverses autores i il·lustradores que han treballat en el projecte 'Mallorca té nom de dona'. Així doncs, a les 10 hores les Venus sense Cànon signaran el llibre Trencar el silenci. A les 11 hores serà el torn de Beatriz Colom, il·lustradora del còmic d’Aurora Picornell. Finalment, Blanca Jaume i Laura Marte, autores del còmic dedicat a les Kellys, signaran exemplars d’aquesta novel·la gràfica a les 12 hores.

Totes les activitats són gratuïtes i s’emmarquen dins la festa de Sant Jordi 2023, que coordina el Gremi de Llibreters de Mallorca. Enguany hi participen 29 llibreries. A causa de les obres de la plaça d’Espanya, algunes s’han hagut de reubicar i tendran la parada a la Rambla, on les parades de floristes tendran obert. Per tant, el recorregut comença aquest any a la Rambla i arriba fins al passeig del Born passant per la via de Roma, carrer de Blanquerna, carrer de Sant Miquel, plaça Major, carrer del Marquès del Palmer i plaça de Cort.