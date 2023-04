La Festa del Llibre torna a Inca amb un programa d'activitats per a tots els públics

El batle d’Inca, Virgilio Moreno, i la regidora de Cultura, Alice Weber, conjuntament amb els llibreters de la ciutat, han presentat aquest dilluns a la plaça Espanya el programa de la Festa del Llibre 2023. Any rere any, el consistori de la capital del Raiguer impulsa aquesta iniciativa amb la finalitat de promoure la lectura, especialment entre els més petits, i apropar la literatura a la ciutadania.

Així doncs, dijous, 20 d’abril, a les 18 hores, començaran les activitats amb motiu de la Festa del Llibre amb l’entrega dels premis del Concurs de Redacció i Glosat Premi Ciutat d’Inca 2023 i del Certamen Escolar de Relat Curt i Poesia 2023. Serà al Claustre de Sant Domingo i compta amb la col·laboració de Comunitart.

Seguidament, a les 19.30 h es farà la presentació del volum de les XXIII Jornades d’Estudis Locals d’Inca (2022) i de les bases de les XXIV jornades (2023). En aquesta ocasió, hi col·labora l’institut d’Estudis Baleàrics.

L’endemà, divendres, 21 d’abril, tendrà lloc la Festa del Llibre 2023. De 9 a 21 hores, a la Plaça de l’Ajuntament, hi haurà les paradetes de les llibreries Univers Literari, Tot Llibres i Espirafocs; i de les floristeries Nou Art, Floristeria Prohens i Flors Ses Nines. També pararà taula amb mostres d’exemplars al carrer la Biblioteca Municipal d’Inca.

De forma paral·lela, durant tot el dia hi haurà també firmes de llibres i altres activitats, com ara tallers de manualitats de punts de llibre i roses de paper adreçats als centres educatius d’Inca, lectura lliure al carrer o teatre familiar.

Tot i això, un any més, el punt àlgid del programa d’activitats serà diumenge, 23 d’abril, amb la celebració de la tradicional festa del llibre, que enguany torna a la plaça Espanya. D’altra banda, a les 18.15 hores s’inaugurarà l’exposició 'Recordant Mercè', en homenatge a M. Mercè Puig i Vinyeta. Tot seguit, a les 19 h, hi haurà l’acte commemoratiu al Teatre Principal d’Inca.

A més, el divendres 28 d’abril, la Biblioteca Municipal d’Inca acollirà el contacontes 'La Màgia dels llibres', a càrrec d’Emmanuel Danet. Finalment, durant to el mes d’abril la Biblioteca Municipal d’Inca tendrà en marxa també un racó de lectura en català i una guia literària sobre les novetats de Sant Jordi.

Finalment, cal destacar la iniciativa solidària 'Llibres per aliments', que anirà en benefici del Menjador Social d'Inca. Consistirà en un intercanvi en què tothom que ho vulgui podrà dur menjar que no caduqui i bescanviar-lo per llibres a la Biblioteca Municipal d'Inca.

El cartell de la Festa del Llibre 2023 és obra de Nerina Rose Palou Munro, alumna de l'IES Berenguer d'Anoia. Aquest institut inquer impulsa cada any un concurs entre els seus alumnes per a seleccionar la imatge que il·lustrarà el cartell.