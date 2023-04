Sebastià Alzamora presentà 'S'accepten encàrrecs' a la llibreria Quart Creixent

Màxima expectació a la llibreria Quart Creixent, a Palma, la que palpitava aquest dimecres amb la presentació de 'S'accepten encàrrecs', el nou llibre de Sebastià Alzamora, editat per Ensiola Editorial. L'escriptor Guillem Frontera, l'encarregat de presentar-lo, per circumstàncies del trànsit, va fer uns minuts tard, minuts que varen servir per omplir la sala íntegrament; entre companys, amics, seguidors i clients habituals de Quart Creixent.

Va ser Jaume Corbera, filòleg, professor i cofundador d'aquesta llibreria, el responsable de donar el sus a la presentació del llibre, i ho va fer agraint l'assistència dels presents, així com Guillem Frontera i Sebastià Alzamora, dels quals va dir: «són dues figures il·lustres de la literatura catalana que no necessiten cap presentació, i molt amics de la nostra llibreria, Quart Creixent, que enguany celebram els quaranta-un anys, gràcies a tots vosaltres, i esperam celebrar-ne molts més».

Guillem Frontera es va guanyar el públic assistent amb la seva naturalitat i simpatia, encara que no es trobava bé, no es va voler quedar a casa seva. Va començar fent un breu recorregut de la trajectòria literària i periodística de Sebastià Alzamora, i va ressaltar: «El país viu en una atmosfera alzamoriana. És el seu any, per la reeixida representació teatral de la seva novel·la 'Reis del món'. Amb 'Ràbia' per molts motius: ha estat guardonada amb el Premi Òmnium a la Millor Novel·la de l'any 2022, ha obtingut l'atenció dels crítics, beu de les aigües més braves de la literatura contemporània, és única i especial, i es durà al cinema de la mà del cineasta mallorquí Antoni Aloi».

De l'autor, el presentador va dir: «En Sebastià escriu amb sinceritat i honestedat. Té la coherència per lema; la cultura com a timó de la societat; i el compromís i la solidaritat amb la lluita de les injustícies socials. És una persona que no va de benaventurat, la seva humilitat és tan genuïna que ens podria passar per alt. Cap d'aquestes virtuts el fan escriptor. Ell és escriptor perquè té una qualitat extraordinària: la capacitat d'emocionar-nos! Ho fa amb tanta generositat i eficàcia que cada paraula que escriu és plena de vida i ens mostra el escriptor. Un do en posició de poques persones».

Frontera va afegir: «'S'accepten encàrrecs' és per a una editorial petita com és Ensiola, com una caixa de bombons, amb aquests meravellosos contes, ben seleccionats pel mateix autor, i com acabats amb cobertura de xocolata. Els contes són una varietat de tasts, són molts els personatges, paisatges, situacions i atmosferes que descriuen. I els lectors es podran delectar amb ells».

El primer que va dir Sebastià Alzamora va ser: «He vengut pràcticament per dir gràcies: a la gent de Quart Creixent; a na Miquela, avui finalment som aquí... Des de que era estudiant i anava a les classes d'en Jaume (Corbera), comprava aquí o altres llibreries de Palma. Gràcies a Guillem per les seves paraules desbordades de generositat, i per ser-hi, presentar un llibre malalt és un contratemps».

Sobre 'S'accepten encàrrecs', l'autor va explicar: «El llibre existeix per dues raons: la insistència i la paciència d'en Guillem. És un llibre de contes escrits per encàrrec, algú me'ls va demanar. Vaig tenir una feinada de localitzar-los, alguns n'han quedat fora, el llibre només conté deu, que han estat revisats i reescrits, he tret més que afegit. Són textos que varen tenir un recorregut curt, però ara tenen una segona oportunitat, una vida completament nova i per a un major nombre de lectors. Em feia il·lusió publicar-los i és un somni fet realitat publicar un llibre amb Ensiola. Només puc agrair per l'edició tan elegant i ben feta».

Alzamora va continuar dient: «Els textos tenen més memòria que nosaltres mateixos. Són històries breus, amb el pas del temps m'agraden més els relats curts. Escriure articles cada dia em manté en forma, és una tasca d'escriptura permanent. Guillem és un mestre d'escriptors que escriu articles molt bons; per ell sent admiració com a escriptor i com a persona. Conserv l'impacte que em varen causar escriptors com Blai Bonet, Bartomeu Rosselló-Pòrcel, Baltasar Porcel, Josep Maria Llompart, quan estudiava a la Universitat, m'impressionaven perquè eren mallorquins i escrivien en català. Escriure és el que sempre he volgut fer».