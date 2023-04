Imaràntia presenta 'RetrUc', el diumenge 16 a Bunyola

El duet format per Maria José Cardona, veu i guitarra; i Miquel Brunet, Piano; presenta 'RetrUc' una mirada particular vers la música pitiüsa. Un treball que s’endinsa en el cançoner del grup UC en forma d’agraïment i reconeixement als seus tres membres fundadors. Unes melodies i lletres captivadores que no han perdut ni un gra de la seva vigència, es presenten ara en clau intimista i punyent com la que caracteritza al duet Imaràntia. Els acompanyen Eduard Riera al violí i Pep Lluís Garcia a la bateria i percussions.

La presentació serà aquest diumenge, 16 d'abril, a les 19.00 hores, als estudis Ona Edicions Musicals, a Bunyola. Les entrades es poden comprar al Festival de Cançó Barnasants: https://barnasantstickets.cat/es/events/imarantia-a-bunyola

Maria J. Cardona i Miquel Brunet es conegueren dalt de l’escenari a principis dels noranta. Però la vertadera connexió musical entre ambdós es fa palesa a sopars a Formentera. En una d’aquestes trobades, ella li parla d’unes cançons pròpies que res tenen a veure amb els grans escenaris i potències altes del grup 4 de Copes del que ella n’és líder i compositora. Li parla del desig de fer-ne alguna cosa, sense saber molt bé el què. El músic i compositor mallorquí, fidel a aquella màxima que diu que la maduresa no és quan entens les coses grans, si no quan comences a entendre les petites, s’hi enganxa sense dubtar-ho.

Aquest és el perfil d’Imaràntia, un projecte que pateix la complexitat que comporta la senzillesa. Un cant a la proximitat, que empra el llenguatge directe i té la sinceritat com a lema.

Sense més ajut que la veu, la guitarra i el piano, Imaràntia cerca despullar-se en els petits espais, on el púbic quasi frega els instruments. Envoltats de violoncel i violí, els sons d’Imaràntia, captiven i indignen, mesclen el silenci amb llàgrimes, i la reivindicació de l’ésser lliure com a model vital. I ens recorden que el record és la millor manera de combatre l’oblit.