[VÍDEO] Com sona el català de Mallorca? Easy Catalan dedica el darrer vídeo al mallorquí

L'associació Catalannets, que fa feina per a normalitzar l’ús de la llengua catalana a les xarxes socials i promou la creació de continguts de qualitat en català, ha viatjat a Mallorca amb el projecte Easy Catalan.

Catalannets va néixer al 2021 a partir d’Easy Catalan, un projecte de creació de contingut audiovisual adreçat principalment a aprenents de català. Després de tres anys produint vídeos i un pòdcast, els impulsors del projecte varen decidir que havien de posar a l’abast de tothom els coneixements que havien adquirit.

«Avui us portem un vídeo molt esperat. Ja era hora que Easy Catalan anés fins a Mallorca per gravar vídeos! En aquest us portem un recull enorme de paraules i expressions del català que es parla a Mallorca. Segur que quan acabeu de veure’l ja parleu en mallorquí!», han explicat.

A més, han remarcat que aviat publicaran un altre vídeo gravat a l’illa de Mallorca i que tenen pensat oferir aquest contingut sobre la llengua catalana a la resta dels territoris de les Illes Balears.