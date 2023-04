Temples, Da Souza, Renaldo & Clara, Fades, Maria Florit i l'Oeste completen el cartell definitiu del Mobofest d'enguany

El Moviment Musical Mobofest ha anunciat aquest dissabte el seu cartell definitiu per l'edició de 2023. Unes noves confirmacions que es sumen a La Bien Querida, Els Pets, Cala Vento, Joan Miquel Oliver, Miquel Serra, Júlia Colom, Bilo, Nita, Amulet, Ramé, La Flor Romanial i Cadmus, conformant un cartell de luxe.

Temples és el cap de cartell internacional que s'ha escollit per l'edició de la Mobo23. Una banda amb un amplíssim recorregut mundial, havent tocat per totes les grans ciutats del planeta. Rock psicodèlic britànic que, a més, arribarà a Porreres amb disc nou sota el braç. Sense dubte, és una de les bandes més potents pel que fa al panorama del rock alternatiu mundial.

Da Souza és la banda de música independent de capçalera de Mallorca i la Mobofest sense els palmesans, no es pot entendre. Serà la tercera ocasió que els Da Souza pujaran a un escenari de la Mobofest i aquesta vegada per representar-hi el que és un dels millors discs que s'han fet a les Balears en les últimes dècades, 'Dies d'Atrezzo'. Segons els organitzadors del festival, Da Souza és «una insígnia de la música de qualitat mallorquina» i per això serà una vegada més a la Mobo.

Renaldo & Clara és el cinquè cap de cartell de fora de les Illes i serà la primera vegada que vendrà amb la banda al complet a Mallorca. La banda de Clara Vinyals és una de les referents pel que fa a la música independent i en català de tot l'Estat. A més, després d'haver triomfat amb el seu últim disc, 'L'amor fa calor', també arribarà a la Mobo amb un nou disc.

Fades és una de les bandes revelació d'aquest 2023. Amb el seu pop «llaminer, divertit i fester», no hi ha dubte que seran el pròxim grup en fer-se un lloc dins l'escena illenca. A més, just fa un dia que van treure el seu primer treball que ja es pot escoltar a totes les plataformes d'streaming.

Maria Florit és la nova veu de Menorca. Pop folk d'autor que ha despertat l'interès de molts amb el seu primer EP, 'Manies que tenc'. «Una veu nova i diferent per donar un altre color a una Mobo on hi caben tots els estils i tant grups consolidats com emergents», han indicat els organitzadors.

L'Oeste és una de les sorpreses del cartell de la Mobo23. Una banda que veu la llum aquesta primavera, però del si d'un grup de músics amb una dilatada trajectòria. Rock and Roll de l'antiga escola, en català des de la Mallorca profunda, del Pla, amb unes lletres «marcades pel costumisme que tant caracteritza als mallorquins». Una aposta que valdrà molt la pena.