Homenatge a Pere Morey i presentació de la seva novel·la pòstuma 'Màtria'

Dia 14 d’abril, divendres, a les 19h en el Museu de Mallorca es retrà homenatge a l’escriptor Pere Morey Servera (1941-2019).

A l'acte està previst que hi prenguin part Antoni Vicenç, Santiago Coll i Kika Coll.

Igualment, està previst que s'interpreti Bist du bei mir de Gottfried Heinrich Stölze i Johann Sebastián Bach. La interpretació serà a càrrec de la soprano Marina Serra, el tenor Gerard Abril, amb Isabel Morey i Amèlia M. Fellows als violins i Neil Fellows al piano.

Màtria

També es farà la presentació del llibre pòstum de Pere Morey, 'Màtria', a càrrec de Bartomeu Mestre, 'Balutxo' i Marga Serrano, de Purpurina Editorial.

Segons avança 'Balutxo', «'Màtria' és una novel·la de cent pàgines, en línia amb l’estil de l’autor: ocurrent, positiu, divertit, aventurer, imaginatiu, optimista, encoratjador... Una nota prèvia ens avisa que inclou 'un arsenal d’arguments per a les discussions sobre el Procés'. Efectivament, amb exquisida elegància i destresa, localitza i desemmascara els discursos de laboratori orientats a embullar la troca i posar pals a les rodes contra el legítim dret a decidir; a ser qui som! Algú pot pensar que, mort l’autor l’any 2019, el llibre pot haver perdut actualitat i vigència. Just al contrari, la perspectiva d’aquests darrers anys referma que la lluita per les llibertats no caduca i que, tanmateix, potser amb qualque reculada, no hi ha marxa enrere. A banda d'una reflexió pedagògica incisiva, en un viatge a través del túnel del temps, el llibre és una bella història d’amor amb la banda sonora de l’òpera Parsifal. Una novel·la per reflexionar i, més enllà, per assaborir i passar gust».