El mallorquí Joan Tomàs Martínez Grimalt guanya el Premi Jocs Florals 2023

Joan Tomàs Martínez Grimalt ha estat escollit guanyador del Premi de Poesia Jocs Florals de Barcelona 2023 pel seu llibre de poemes Fosca Negra entre les 92 obres presentades. Així ho han fallat els mantenidors i mantenidores del premi que enguany han estat: Xènia Dyakonova, presidenta, Begonya Mezquita Ramírez, Ester Andorrà Culubret i Melcion Mateu Adrover com a vocals, i Maria Callís Cabrera com a vocal i secretaria. El lliurament del premi serà el dimecres 10 de maig al Saló de Cent de l’Ajuntament de Barcelona, en el marc del festival Barcelona Poesia.

Joan Tomàs Martínez Grimalt va néixer a Palma l’any 1984. És Llicenciat en Història per la Universitat Autònoma de Barcelona, màster en Història Comparada i doctor en Arts Escèniques per la mateixa universitat. Com a investigador, s’ha dedicat a la recerca sobre el moviment obrer, així com també a la història social del teatre. Ha format part del Grup de Recerca en Arts Escèniques (2009-2014) i del Centre de Recerca en Arts Escèniques (2023).

Com a poeta, ha publicat Els Jorns (Premi Miquel Costa i Llobera per a poetes inèdits, 2008), Proètica dels plaers (Premi Bernat Vidal i Tomàs, 2009), Obagues i solanes (2016) i Epigramari (2021) i ha participat en les antologies col·lectives Pedra Foguera (2008), Joves narradors de Mallorca (2008) i Ningú no ens representa. Poetes emprenyats (2011).

És membre de la companyia Corcada Teatre amb la qual ha estrenat diversos espectacles com a dramaturg, entre d’altres De com la inèrcia condiciona la mecànica (2015), conjuntament amb Joan Fullana, Cabaret intimíssim (Premi ATAPIB, 2018), conjuntament amb Joan Fullana i Xavier Martínez o Guia de supervivència per al desgel (2022). Al marge de l’esmentada companyia, també ha estrenat altres obres com Cendres. Cartografia de l’exili (Premi Pare Colom d’Inca, 2016) o Comviure (Premi Ciutat de Palma d’Arts Escèniques, 2018), conjuntament amb Joan Fullana i Diego Ingold. Com a guionista ha treballat a la 3a temporada de la sèrie Mai neva a Ciutat (IB3 TV, 2019) i a la minisèrie Llim (IB3 TV – Bastera Films – The Fly Hunter, 2023).