'Ressenya i pràctica del llibre No pensis en un elefant, de George Lakoff' l'article de Maria de Lluc Muñoz per entendre com vota la gent

La revista d'Idees, Cultura i Art, Ploma.cat publica un article de la politòloga Maria de Lluc Muñoz Canyelles titulat 'Ressenya i pràctica del llibre No pensis en un elefant, de George Lakoff' en el qual fa una anàlisi de la teoria de George P. Lakoff, lingüista i científic cognitiu estatunidenc.

Lakoff és conegut sobretot per la teoria de la metàfora conceptual i, més recentment, per la seva aplicació a l'anàlisi política en termes de marcs mentals (en anglès, frames).

Muñoz explica de manera abreujada com funcionen els marcs mentals que configuren la manera com veim el món: «Configuren els nostres objectius, els plans que feim, la manera com actuam, què és considerat bo o dolent, etc».

A l'article també hi ha una sèrie de translacions pràctiques de les teories de Lakoff.