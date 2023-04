O-ERRA inicia la seva nova gira amb dos dies d'entrades exhaurides

Èxit complet. O-ERRA ha exhaurit les entrades dels dos dies de la seva presentació del nou disc 'Focs Artificials' amb un Teatre de Lloseta completament entregat. El grup manacorí s'ha consagrat com un dels grups principals de l'escena musical balear, marcant el camí de l'escena pop-rock amb article salat, i el Premi Enderrock de la Música Balear a Millor Directe 2022, el cataloga com un dels grups del moment i del futur.

Així, passa a passa, amb personalitat pròpia, i cantant en la seva llengua, O-ERRA segueix cap amunt amb una altra fita aconseguida. Venien d'exhaurir el Teatre Principal de Palma en el seu inici de gira de l'any passat i un Auditori de Manacor per finalitzar-lo amb l'espectacle 'TABULA RASA', dirigit per Pau Pascual. Enguany van decidir presentar el seu nou disc 'Focs Artificals' (Produccions Blau 2023) amb el públic dret al Teatre de Lloseta, el que no s'esperava el grup era omplir en menys de 48 hores, sense haver tret cap cançó del disc, el primer dia. Fet que els va portar a obrir una nova data al dia següent on també es va exhaurir. 1.000 persones per partida doble, demostrant així el gran moment de forma que viu el grup mallorquí.

Amb un públic entregat des de la primera cançó, el show et transporta a un viatge en el temps començant als anys 70, passant als anys 80 i 90, fins a arribar a l'actualitat amb 'La Canción del Verano', un avançament del disc que van fer l'estiu passat, el qual va aconseguir una gran repercussió convertint-se en un dels temes més cantats i escoltats de l'estiu 2022.

L'espectacle es comprèn per un directe on la música es converteix en el vehicle per endinsar-se en l'univers dels Late Night Show, concretament al 'The Focs Artificals Show' (fent referència a l'àlbum que el grup presenta). En un escenari marcat per l'estètica vintage, O- ERRA es presenta com una banda típica d'aquest format televisiu, capitanejats per un Pau Franch que exerceix de presentador del programa. Amb un cartell lumínic anunciant el nom de la nova gira, la dramatúrgia i la posada en escena, que firma novament Pau Pascual, condueixen a l'espectador a través del dinamisme dels late, un dispositiu lumínic impressionant i la interacció constant amb el públic, fent-los cantar cançons que s'han convertit en himnes.

Aquest 2023 han començat una nova etapa amb el seu quart treball discogràfic, un abans i un després en la manera que té el grup d'entendre, composar i interpretar la seva música. Aquest nou disc ens convida a fer un viatge en el temps marcat per un canvi molt notori en la sonoritat del grup, que fa que el nou disc sigui tota una explosió de color que convida l'oient a ballar des del minut zero. A més, té un punt eclèctic, que s'ha aconseguit duent a terme la composició des de zero a l'estudi entre tot el grup. Malgrat aquest eclecticisme, però, totes les cançons tenen un nexe d'unió i conserven aquella «essència O-ERRA» que fa que sigui el disc més complet del grup fins a dia d'avui.

La 'The Focs Artificals Show' els portarà en grans escenaris com el CanetRock Mallorca Alcúdia, el Satel·lit Fest a Inca, Menorca, Catalunya o el País Valencià.