La UIB denuncia la desaparició de quadres de Sicilia, Broto i Mariscal

La Universitat de les Illes Balears (UIB) ha fet pública aquest dijous la desaparició de quatre quadres, concretament dels artistes Miquel Barceló, Jose María Sicilia, José Manuel Broto i Xavier Mariscal. Aquestes obres varen ser donades el 1988 en el marc de la campanya 'Sa Canova contra Ravenna'.

La vicerectora de Projecció Cultural i Universitat Oberta, Magdalena Brotons, ha explicat al Consell de Govern de la UIB les passes de la institució per a recuperar aquests quatre quadres i ha assenyalat que la Universitat té previst interposar una denúncia per la desaparició de les obres de Sicilia, Broto i Mariscal. El quadre de Barceló ha estat trobat, a punt de sortir a subhasta.

'Sa Canova contra Ravenna'

La història dels quadres es remunta a l’any 1988, quan el Grup Balear d’Ornitologia (GOB) i una part de la societat civil varen impulsar la campanya 'Sa Canova contra Ravenna' per a impedir la construcció d’un complex urbanístic per part de l’empresa Ravena a la finca de sa Canova, a la costa artanenca. Aleshores, el pintor Miquel Barceló va promoure que un col·lectiu d’artistes donessin una obra original amb l’objectiu de fer-ne cartells i recaptar fons per a la campanya.

Els sis artistes que hi participaren són Antoni Tàpies, Miguel Ángel Campano, el mateix Miquel Barceló, José María Sicilia, José Manuel Broto i Xavier Mariscal. Tots sis varen donar una obra a la UIB. Així ho reconeixen els artistes i així va quedar reflectit a la premsa de l’època, que, no obstant això, parlà d’una adquisició per part de la UIB, quan, en realitat, es va fer una donació desinteressada per part dels artistes.

L’incert recorregut de les obres

Després de 35 anys, el recorregut que han fet els quadres és incert. Les obres de Campano i Tàpies estan incloses al’inventari artístic de la UIB i romanen a la institució (el Tàpies presideix la sala del Consell de Direcció). No ocorre el mateix amb la resta d’obres, de les quals no es té constància documental.

Tres dels quadres, però, els de Sicilia, Broto i Mariscal, no s’han pogut localitzar, i el quart, l’obra de Miquel Barceló, està en mans d’una propietària particular amb la qual la Universitat ja ha contactat.

La Universitat va tenir la primera notícia de l’existència d’un problema amb els quadres el mes de febrer de 2023, quan es va saber que l’obra de Miquel Barceló sortiria a subhasta. La UIB va requerir a la casa de subhastes que paralitzàs la venda pública del quadre i va contactar amb la persona dipositària.

Confirmació de la propietat

Aleshores, el Vicerectorat de Projecció Cultural de la UIB va fer les primeres passes per a recuperar aquelles donacions artístiques. Va contactar amb els quatre artistes i tots varen confirmar que la propietat dels quadres correspon a la Universitat. Varen signar individualment un document en el qual reconeixen que varen fer la donació de la seva obra a la Universitat de les Illes Balears com a part de la campanya de denúncia 'Sa Canova contra Ravenna' de 1988.

Amb aquests documents, la Universitat iniciarà les passes legals per a recuperar aquest patrimoni universitari, que és, al mateix temps, un patrimoni social vinculat a la història de Mallorca. Per una part, ha establert contactes amb la persona que actualment té el quadre de Miquel Barceló la qual s’ha mostrat disposada a renunciar-hi i tornar-lo a la UIB sense cap contraprestació econòmica. Respecte de les altres tres peces, la Universitat té previst interposar una denúncia de la seva desaparició.