[VÍDEO] Suasi estrena disc: 'Peces d'antiquari'

'Peces d'antiquari' (RGB Suports, 2023) és el nou disc de la banda mallorquina Suasi, produït pel seu guitarrista Marc Grasas, que es publica aquest divendres.

Suasi ve d’uns treballs anteriors, 'Que triomfi l'amor' (RGB Suports, 2020) o 'Equilibrista emocional' (RGB Suports, 2018), marcats per la introspecció personal. Aquest 2023 les sonoritats folk americanes, textures sintetitzades, pinzellades de noise i lletres personals, quotidianes, són l'essència de la nova entrega discogràfica dels mallorquins. Vuit noves cançons, vuit noves històries de vida, vuit paisatges sonors amb personalitat que no et deixaran indiferent.

Ha estat enregistrat per Pere Estelrich a Almost Famous (Mallorca); mesclat i produït a Casamurada (Tarragona) per Jesús Rovira, Jordi Mena i Marc Grasas; i masteritzat a Catmastring Manresa per Juanjo Muñoz.

'Peces d'antiquari' és una declaració d'intencions en tots els aspectes tan sonors com a la manera de contar les històries que el conformen. Per això, han decidit crear dos formats de directe diferents, un de més convencional pensat per a escenaris i sales, i l'altre és una proposta original, de 360°, on el públic embolcalla el concert amb la voluntat d'apropar la música a la gent. Es tracta d'un espectacle a peu de carrer, a peu de plaça, sense escenari físic. Pensat per a tots els públics, amb aquest directe, el que cerca el quintet mallorquí és oferir un concert proper, orgànic i sense estridències.

El disc sencer es pot escoltar aquí.