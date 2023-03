Rodrigo Cuevas i Queralt Lahoz encapçalen la programació de La Lluna en Vers 2023

La Fundació Mallorca Literària ha presentat la programació d’una nova edició del festival d’estiu La Lluna en Vers. Des del 17 de juny fins al 2 de setembre es duran a terme un total de 14 cites, que combinen arrel, cançó, poesia, literatura i teatre. Enguany amb dos caps de cartell d’alt nivell: Rodrigo Cuevas i Queralt Lahoz.

La Lluna en Vers 2023 torna a desplegar un ventall eclèctic, amb la paraula com a fil conductor. Paraula que arriba en la conjunció d’arrel, tradició, cultura popular, ruralitat i oralitat, d’una banda, i amb la paraula rabent de la contemporaneïtat nostra, la veu literària, la poesia escrita i proclamada, les noves dramatúrgies, la música urbana, l'oralitat i la sonoritat industrial. El cartell ve carregat d’artistes que, amb les seves creacions, enllacen passat i present amb visió al futur. Coneixen molt bé el llegat cultural i literari, i el transformen artísticament per oferir-nos propostes que ens apel·len en aquest segle XIX.

Alhora, és un cartell generós en combinar propostes nacionals i foranes, incloent fins a 9 estrenes absolutes a Mallorca. Totes elles han estat escollides per l’equip de la Fundació Mallorca Literària en atenció a la seva qualitat artística, el seu plantejament rupturista i la seva aportació al traçat de nous camins en les arts escèniques contemporànies.

El diàleg amb la paraula literària i la veu de l’arrel és latent de cap a cap de la programació. A més, també han volgut destacar «la diversitat lingüística, ja que es cantarà en català de Mallorca, Catalunya, País Valencià i l’Alguer; en castellà, en occità, en asturià, en sard i en portuguès, configurant un programa suggerent i polifònic».

Rodrigo Cuevas torna després de 3 anys a La Lluna en Vers per a estrenar a Mallorca la seva gira 'La romería'. L’artista està cuinant el que serà el seu tercer àlbum d’estudi, un disc que ve acompanyat d’un nou espectacle que, a més de nodrir-se de les cançons del nou treball, comptarà amb el relat, l’humor, la crítica, la ironia, la posada en escena, el vestuari i el joc que caracteritzen aquest artista. Cuevas compartirà escenari amb la mallorquina Mar Grimalt, que també presenta nou projecte, Espurnes i Coralls. Serà el diumenge 6 d’agost a Consolació, Sant Joan.

L’altra cap de cartell és Queralt Lahoz, que també estrenarà a La Lluna en Vers el seu espectacle 'Pureza', una mescla de sons llatins, d’arrel i urbans. El soul, el hip hop i el dancehall dialoguen amb gràcia i naturalitat sobre un aura de cobles i boleros que emergeixen de manera espontània dels seus orígens flamencs i els seus paisatges personals. Serà el 24 de juny a Consolació, Sant Joan, en concert doble amb la catalana Ven’nus.

A més d’aquestes dues propostes, destaca l’espectacle '4132314', que uneix tres projectes de renom en l’escena musical: Tarta Relena, Cocanha i Los Sara Fontan, una combinació catalano-galaico-occitana que arriba a Mallorca després de la seva estrena a la darrera Fira Mediterrània de Manresa.

En la plana musical, també seran a la Lluna en Vers: Joan Miquel Oliver, que oferirà un concert molt especial al Rafal dels Porcs, a Es Llombards; La Maria, que torna per estrenar nou disc a Mallorca; el doble concert de Carles Dénia i Anna Andreu, guanyador i finalista del certamen Terra i Cultura; la consolidada cantant algueresa Franca Masu; els grups d’arrel portuguesa Seiva i Omiri, que oferiran un concert doble a Santanyí; el duet format per Toti Soler i Gemma Humet amb la seva 'Petita festa', i el també duet valencià format per Tesa i Jonatan Penalba, que presentaran una potent proposta de rap d’arrel.

Un any més, la Fundació Mallorca Literària dona suport al MoboFest amb l’aportació d’un dels espectacles del festival, que tendrà lloc a Porreres el 29 de juliol. Es desvetllarà el seu cartell complet en els pròxims dies.

En teatre, La Lluna en Vers durà a Binissalem els espectacles 'Et deix, amor, la mar com a penyora', adaptació del relat de Carme Riera que es representarà per primera vegada a Mallorca, 'Escalar un gegant', de Bernat Molina, i 'Dissidents', una peça de Toti Soler i Rafel Gallego.

Amb un total de nou estrenes absolutes a Mallorca, la programació de La Lluna en Vers 2023 compta amb un equilibri entre artistes molt joves, com Mar Grimalt, Tesa i Penalba, La Maria o Ven’nus, i d’altres de consolidats com Franca Masu o Joan Miquel Oliver. A més, s’aposta per donar visibilitat a llengües minoritzades com són l’asturià o l’occità, juntament amb un desplegament de variants de la llengua catalana riquíssim, des de Mallorca a l'Alguer.

Programació La Lluna en Vers 2023

17 de juny: Carles Dènia + Anna Andreu. BINISSALEM

24 de juny: Queralt Lahoz + Ven'nus. SANT JOAN

1 de juliol: Joan Miquel Oliver. SANTANYÍ

8 de juliol: Te deix, amor, la mar com a penyora. BINISSALEM

15 de juliol: La Maria. SANTANYÍ

21 de juliol: 4312134: Tarta Relena + Cocanha + Los Sara Fontan. SANT JOAN

29 de juliol: Escalar un gegant. BINISSALEM

29 de juliol: MoboFest. PORRERES

6 d'agost: Rodrigo Cuevas + Mar Grimalt. SANT JOAN

11 d'agost: Franca Masu. PORRERES

12 d'agost: Seiva + Omiri. SANTANYÍ

19 d'agost: Toti Soler i Gemma Humet. BINISSALEM

26 d'agost: Tesa i Penalba. Sant Joan

2 de setembre: Dissidents. BINISSALEM

Venda d’entrades

Les entrades de La Lluna en Vers 2023 sortiran a la venda dijous 30 de març a través de la plataforma ticketib.com. Durant el mes d’abril, les entrades podran adquirir-se amb un descompte del 10%.

Tota la informació de les activitats està disponible als webs www.mallorcaliteraria.cat i a www.lallunaenvers.cat.