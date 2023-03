Les Balears organitzen el primer Festival de Manga i Anime íntegrament en català dels Països Catalans

La Direcció General de Política Lingüística posa en marxa el FeMA, el primer Festival de Manga i Anime en català, una iniciativa per a fomentar l'ús de la llengua catalana a través de dues expressions de la cultura japonesa com són el cinema anime i el còmic manga.

L’objectiu del Festival és promoure i dinamitzar la cultura del còmic manga i l’anime en català com a porta d’entrada per al foment del català entre el públic més jove. També vol ser una mostra de les publicacions en català d’aquest gènere i una manera de prendre el pols a les projeccions de sèries i pel·lícules anime en català.

Es tracta del primer festival d’aquest tipus que s’organitza arreu de les Illes Balears i també la primera vegada que es fa en íntegrament en català als Països Catalans. Tendrà lloc entre els dies 5 i 15 d’abril a Sant Francesc de Formentera, Santa Eulària des Riu, Eivissa, Ciutadella i Palma.

La programació a les diferents illes compta amb tallers d’introducció al manga o als kanji, col·loquis amb experts en anime i manga en català, karaokes, concursos de disfresses, etc., i la projecció de dues estrenes recents d’anime en català com són Evangelion: 3.0+1.01 Thrice Upon a Time i Blue Thermal. Tota la informació es pot trobar al web dgpoling.caib.cat.

En l’organització del Festival hi han col·laborat VadCultura, el Consell Insular de Formentera, l’Ajuntament d’Eivissa, l’Ajuntament de Santa Eulària des Riu, l’Ajuntament de Ciutadella, l’Ajuntament de Palma, l’Associació Otaku d’Eivissa, Shinigamis de Mallorca, Samfaina Visual, la Xarxa de Biblioteques de Menorca, la Xarxa de Biblioteques de Mallorca, la Xarxa de Biblioteques d’Eivissa, la Biblioteca Municipal d’Eivissa, Tallers d’Art, Univers del Còmic, la Llibreria Pau, la Llibreria Mediterrània, Coala Menorca i les editorials Norma Editorial, Planeta Comic, Ooso comics, Kaji Manga i Distrito Manga. A més, diverses biblioteques de les Illes hi col·laboren creant centres d’interès amb el seu fons de manga en català.