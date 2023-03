Presenten el primer estudi sobre les cases santes de Mallorca

El Consell de Mallorca, juntament amb la Universitat de les Illes Balears i el Bisbat de Mallorca, han presentat a la parròquia de Sencelles el resultat del primer estudi sobre les cases santes de Mallorca. El treball l’han duit a terme Maria Antònia Grimalt i Juan José Soler, dos alumnes del Màster en Patrimoni Cultural: Investigació i Gestió, de la Universitat de les Illes Balears, durant les pràctiques que han fet al Servei de Patrimoni Històric de la institució insular.

L’objecte de l’estudi ha estat la investigació i catalogació dels béns materials que formen les diferents cases santes de les parròquies, convents i llocs de culte de tot Mallorca. Per a fer-ho, s’han creat unes fitxes on queda recollida la informació de cada muntatge, se’n documenta l’evolució històrica i s’identifiquen els elements que l’integren.

També s’ha avaluat l’estat de conservació material de les peces que formen el muntatge escenogràfic, que, generalment, presenten un estat de deteriorament. Moltes de les peces antigues que s’utilitzaven es troben perdudes dins esglésies, rectories i magatzems. I, moltes vegades, sense les condicions adequades, fet que provoca que es facin malbé més ràpidament. Segons dictamina l’estudi, «la falta d’ús i de conscienciació del valor d’aquests béns són una de les causes principals del seu estat actual».

Respecte al seguiment de la tradició a les diferents zones de Mallorca, s’observa una gran força a Palma. Les esglésies històriques vetlen, majoritàriament, per mantenir viva la tradició i fer un muntatge altament treballat. En canvi, als pobles s’observa un panorama més desigual. La gran majoria ha entrat en una lleu decadència pel que fa al muntatge de les cases santes, que sobreviuen gràcies a la feina dels voluntaris.

Per aquest motiu, la investigació també «pretén conscienciar de la necessitat d’actuar per no perdre aquesta tradició que es troba en perill».

Les cases santes

La casa santa, també coneguda com a monument, és un muntatge escenogràfic de caràcter temporal creat expressament per al Dijous Sant. És l’espai destinat a custodiar les formes consagrades restants del Dijous al Divendres Sant, l’element principal del qual és l’arqueta.

Hi ha una gran diversitat de propostes i composicions. N’hi ha de més senzilles i d’altres que encara guarden l’esplendor de l’escenografia barroca. Tot i així, els elements artístics contenen gran varietat d’ornaments i detalls simbòlics en referència a l’eucaristia. Un dels elements típics de Mallorca són els brulls, una mena de brots que creixen en l’obscuritat i que, per això, mantenen un color blanc que recorda la resurrecció.