S'estrena el documental 'Totes les Aurores'

Al gener va començar el rodatge de la pel·lícula documental 'Totes les Aurores', que recrea la vida d’Aurora Picornell, la líder sindicalista i feminista palmesana que va ser torturada i assassinada pels franquistes a Manacor la nit de Reis de 1937.

Aquesta sèrie documental és una producció d’IB3, en col·laboració amb Quindrop, que investiga la vida de la líder sindicalista, les restes de la qual es varen trobar l’any passat a la fossa de Son Coletes, a Manacor, tot i que en un principi es pensava que el seu cos estava a una altra fossa, la del cementeri de Porreres. Convertida en un símbol, el documental que IB3 estrenarà aquest 2023 ens mostrarà, per primera vegada, aspectes desconeguts de la vida d’aquesta dona feminista que va lluitar per la igualtat i per la millora de les condicions dels treballadors.

La producció d’IB3 està dirigida per Pedro de Echave i té una part ficcionada que retrata els episodis més importants de la vida d’Aurora Picornell i una altra part, documental, amb experts, historiadors i persones que han participat en la recuperació de la figura, tant de la seva empremta pública com a sindicalista i feminista com també de la seva personalitat. El documental té una durada de 60 minuts i el guió està escrit per Pedro de Echave i Nanda Hernández.

L'actriu que interpreta Aurora Picornell és Agnès Llobet i la història es desenvolupa des dels inicis de Picornell barri del Molinar, fins al descobriment de les seves restes a Son Coletes.

El documental s'estrena aquest diumenge, 2 d'abril, a les 21.40 h, a IB3 Televisió. No obstant això, dijous, 30 de març, a les 21 h, es preestrena al Teatre Principal Palma.