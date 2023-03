100 anys de l'Associació per la Cultura de Mallorca

L'Associació per la Cultura de Mallorca, creada el 1923 i dissolta el 1936, va ser presidida per personalitats tan rellevants com Emili Darder o Josep Sureda i Blanes; tenia l’objectiu de fomentar la cultura i l’Obra Cultural Balear (OCB) sempre se n’ha considerat continuadora i hereva del seu llegat.

Els actes per a recordar la tasca d’aquesta associació començaran aquest dimecres, 29 de març, amb una taula rodona titulada ‘Cent anys de l’Associació per la Cultura de Mallorca (1923-1936)’ i a la qual intervendran Sebastià Serra, Bartomeu Carrió i Arnau Company, presentada per Antoni Llabrés. Serà a les 19 hores, a Can Alcover.

Divendres, 31 de març, es col·locarà una placa commemorativa al Carrer Bisbe Perelló, 2. L’acte serà a les 12 hores i comptarà amb les intervencions de Llorenç Carrió, Joan Miralles i Antoni Marimon.

Finalment, el dimecres 5 d’abril, Bartomeu Mestre, Balutxo, impartirà la conferència anomenada ‘Vindicació de “La Nostra Terra”', amb la presentació de Caterina Canyelles. Serà a les 19 hores, a Can Alcover.