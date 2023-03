L'Institut d'Estudis Eivissencs atorga les Mencions Sant Jordi 2023

L'Institut d'Estudis Eivissencs (IEE) celebrarà el pròxim 22 d'abril la trenta cinquena edició de les Mencions Sant Jordi, destinades a reconèixer els mèrits de persones o entitats amb un especial compromís amb la cultura, i que s'atorguen en tres categories: la Menció d'Honor, la Menció a la Producció Cultural i la Menció Jove.

De les candidatures rebudes per a l'estudi i valoració dels seus mèrits, la Comissió Executiva de l'Institut d'Estudis Eivissencs ha decidit atorgar la Menció d'Honor a la historiadora Fanny Tur Riera; la Menció a la Producció Cultural a la Companyia de teatre Pedro Cañestro i la Menció Jove a l'Associació Ca sa Majora Segle XXI.

Fanny Tur Riera és llicenciada en Geografia i Història i Postgrau en Llibre, literatura i lectura i en Conservació preventiva de llibres, documents i obra gràfica; l'Institut destaca com a mèrits la seua implicació personal en la defensa del medi ambient i de la llengua, cultura i patrimoni d'Eivissa i Formentera. Va ser membre i portaveu del GEN-GOB, de l'Executiva de l'Institut d'Estudis Eivissencs, cofundadora de l'Arxiu de Cultura Popular, membre i una de les portaveus de la Plataforma Antiautopistes i vicepresidenta de l'associació Dones Progressistes d'Eivissa i Formentera.

És autora d'una desena de llibres relacionats amb la nostra illa, entre els quals destaquen Epidèmies. Eivissa i Formentera (1799-1930); Portmany i l'Eivissa del seu temps I i II; Vara de Rey i l'Eivissa de 1898 i Domingo Viñets: fotògraf i editor.

També és coautora de diverses obres, entre elles Dones a les Illes; Dones i èpoques: aproximació al món de la dona a les Illes Balears; Nacionalisme progressista a les Illes Balears i Dones. Reconstruïm la història. Les Illes 1880-1936.

Ha col·laborat a més en diferents publicacions periòdiques com Territoris, Serra d'Or, Randa, L'Altra Mirada, Eivissa i El Pitiús.

Ha estat directora i responsable d'edició de diverses col·leccions i estudis i col·laboradora de l'Enciclopèdia d'Eivissa i Formentera.

Fanny Tur ha impartit conferències i cursos, i ha estat comissària i autora dels catàlegs de més d'una trentena d'exposicions relacionades amb personatges que han fet gran la nostra cultura, com Marià Villangómez, Joan Marí Cardona, Ramon Muntaner, Narcís Puget...

Des dels càrrecs públics que ha ocupat ha impulsat lleis, decrets i iniciatives promovent la nostra llengua, cultura i patrimoni.

Com a responsable de l'Arxiu Històric d'Eivissa i Formentera, de l'Arxiu d'Imatge i so, de l'Hemeroteca i de les biblioteques municipals ha realitzat una encomiable tasca de catalogació, documentació i difusió dels fons que gestiona.

A la Companyia teatral Pedro Cañestro, guardonada amb la Menció a la Producció Cultural, l'Institut li reconeix el mèrit d'haver produït, en el darrer any, tres obres de teatre, totes elles inèdites i en català. La Companyia Pedro Cañestro està dirigida en els darrers temps per Àngels Martínez Corderas i, de la seua mà i amb un grup entusiasta d'actrius i actors molt compromesos, han estrenat dos obres de temàtica molt diversa i d'un alt grau de complexitat escènica, escrites totes elles per Bernat Joan.

Parlam de Balada de la garsa vella, que ha estat representada en escenaris d'Eivissa, Formentera i Mallorca. El públic de gairebé totes les illes ha pogut gaudir del teatre que es fa a Eivissa i en la nostra llengua.

La Companyia teatral Pedro Cañestro ha estrenat també Stepanakert, cor de magrana i en uns dies està prevista l'estrena de Dolors: ànima, cor i vida, també de Bernat Joan.

L'Institut d'Estudis Eivissencs ha volgut reconèixer la gran feina que aquest grup amateur ha fet per produir i portar a escena tres obres en un sol any, i amb més d'una desena de representacions.

La Menció Jove Sant Jordi s'atorga a un col·lectiu o persona que promou entre el jovent la cultura pròpia d'Eivissa i Formentera. En aquesta ocasió, l'Institut d'Estudis Eivissencs ha decidit atorgar aquest guardó a l'Associació Ca sa Majora Segle XXI.

Aquesta associació es va fundar a Sant Josep l'any 2008, i el 2018 va agafar una nova empenta amb un grup de joves que tot just acabaven de complir els 18 anys. Té com a objectius dinamitzar la vida cultural del poble de Sant Josep, però les seves activitats estan obertes a tothom de poble i de fora poble. Han participat activament amb les festes que s'organitzen a Sant Josep, especialment amb les que tenen a veure amb el programa Units pel nostre parlar, en el que han organitzat cicles de cinema i el concurs Què saps d'Eivissa?, molt centrat en la recuperació de vocabulari i dites pròpies de les Pitiüses.

Destaquen també les seves sortides en caiac i excursions a peu per conèixer el nostre medi. No hi falta l’interès per la gastronomia popular i tot allò que té a veure amb la nostra cultura i tradicions. El fet de fer servir les xarxes socials els ajuda a atracar-se encara més al jovent. El seu lema feim poble, feim festa, ajunta al seu voltant una generació de gent jove interessada en els costums i tradicions eivissencs.

L'acte de lliurament de les mencions tendrà lloc el dissabte 22 d'abril, a les 19.30 hores al Centre de Cultura Can Jeroni, cedit per l'Ajuntament de Sant Josep de sa Talaia. Estarà amenitzat amb les actuacions del Grup de Teatre de l’Institut d'Estudis Eivissencs, de Pilar Mena (guanyadora del Concurs Cançó de Sant Joan 2022) i del grup Un parell de tres.