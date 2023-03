MDMAR estrena la seva primera cançó en català: 'Me vull amb tu'

'Me vull amb tu' és el primer senzill en català d'MDMAR, un tema que va presentar en directe a la gala dels Premis Enderrock de la Música Balear i al CanetRock Mallorca i que ara ja podem escoltar a les plataformes digitals.

MDMAR ens sorprèn amb un estil que balla entre l’indie, el pop i el soft rock. Una cançó d'amor diferent del típic missatge «sense tu no puc viure/ no soc ningú»: Al contrari, ella ens planteja l’amor des d’una lliçó més enriquidora i positiva com és «te vull amb mi, perquè m'acceptes com soc, perquè si caic sé que puc comptar amb la teva mà».

Aquesta nova cançó ha estat enregistrada i produïda per Jaume Gelabert a Tramuntana Estudis. Es pot escoltar aquí.