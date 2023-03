El Teatre Principal de Palma celebrarà el Dia Mundial del Teatre amb 'La Tríada', un espectacle escrit a sis mans

El Teatre Principal de Palma celebrarà el Dia Mundial del Teatre, 27 de març, amb la funció de 'La Tríada, contra el diàleg', un espectacle escrit a sis mans per tres dramaturgs, Joan Yago, Marta Barceló i Llàtzer Garcia, a partir d’un tema comú: les dificultats per al diàleg que imposa la societat actual.

'La Tríada, contra el diàleg', una producció de Produccions de Ferro/Espai El Tub, és un muntatge teatral dirigit per Joan Fullana i interpretat per Lluqui Herrero, Lluís Marquès i Jordi Figueras, l’actor que precisament la setmana passada va encarnar el paper de Tramulles a l’aplaudida obra 'Reis del món'.

Abans de començar la funció, l’actor Rodo Gener serà l’encarregat de llegir el Missatge Internacional, que enguany ha estat redactat per l’actriu egípcia Samiha Ayoub. El Dia Mundial del Teatre, instaurat el 1961 per l’Institut Internacional del Teatre (ITI), se celebra cada 27 de març a tota la comunitat teatral internacional. S’organitzen diversos actes per a l’ocasió i un dels més importants és la difusió del Missatge Internacional, tradicionalment escrit per una personalitat del teatre de talla mundial per invitació de l’ITI.

A més, amb motiu del Dia Mundial del Teatre, el Teatre Principal de Palma ha preparat un descompte especial del 33% damunt qualsevol entrada que s’adquireixi entre el dilluns 27 de març i el diumenge 2 d’abril. A més, les persones que comprin entrades durant aquest període disposaran d’una subscripció gratuïta de la plataforma digital Principal a la carta durant un any.