Denuncien que els ajuts del Govern als festivals de música obliden la música en català

La Plataforma per la Llengua ha denunciat aquest dijous que l'Institut d'Estudis Baleàrics (IEB), institució del Govern, no ha tengut en compte la música en català a les bases de la subvenció per a festivals musicals que acaba de publicar.

En concret, l'entitat ha analitzat la subvenció dedicada a les fires, festivals, trobades, jornades i premis del món de la cultura i ha constatat que a les bases d'aquesta subvenció no es condiciona l'atorgament de les ajudes al fet d'oferir un percentatge de música en català. L'ONG del català ho considera inadmissible i demana a l'executiu de les Balears que actualitzi les bases per a forçar els festivals que se'n vulguin beneficiar a incloure un mínim d'un 50% de música en català, tal com es va comprometre el mateix PSIB en els compromisos electorals amb l'entitat el 2019.

L'organització ha començat a analitzar les bases de les diferents subvencions als festivals de música després de veure que alguns dels principals festivals finançats amb doblers públics no han programat grups en català en gairebé cap de les edicions anteriors ni en les edicions d'enguany. En concret, el Mallorca Live Festival, un dels esdeveniments més multitudinaris, va rebre el 2022 una subvenció de l'IEB de 75.000 euros i una ajuda de 40.000 euros del Departament de Cultura i Política Lingüística del Consell de Mallorca. A més, el Mallorca Live Summer 2022, ara Es Jardí, també va obtenir un ajut de 40.000 euros del Departament de Cultura i Política Lingüística del mateix Consell de Mallorca. En tots dos casos, en les edicions de l'any passat, la programació de grups en català ha estat molt baixa. Al Mallorca Live Festival 2022 només hi varen actuar un 4,92 % de grups en català i al Mallorca Live Summer no n'hi va tocar cap en català.

D'entre les subvencions existents perquè les empreses organitzin festivals de música, de moment, l'única que ha fet públiques les bases de l'edició d'enguany ha estat la de l'Institut d'Estudis Baleàrics. Aquesta subvenció, dedicada a les fires, festivals, trobades, jornades i premis del món de la cultura, tendrà aquest 2023 un finançament de 950.000 euros i se'n podran beneficiar empreses i autònoms, associacions i entitats sense ànim de lucre. Tot i que aquesta subvenció sí que posa com a requisit que els festivals tenguin un 30 % de participació balear (sigui d'artistes o d'agents culturals), no hi ha cap requisit perquè els festivals incloguin música en català. On sí que es valoren criteris lingüístics és a l'hora de concretar la quantia de la subvenció, però tanmateix l'experiència demostra que no és un incentiu efectiu perquè incorporin més música en català.

Més enllà d'aquesta subvenció concreta, l'entitat ha detectat que en tots els cartells del Mallorca Live Festival, des de 2016 fins enguany, i en cartells d'Es Jardí (l'any passat, Mallorca Live Summer), també hi apareixen diversos logotips d'organismes públics: l'Institut d'Estudis Baleàrics (IEB), l'Agència d'estratègia turística de les Illes Balears (AETIB), la Conselleria de Model Econòmic i Indústria, la Fundació Mallorca Turisme i també el Departament de Cultura i Política Lingüística del Consell de Mallorca. L'entitat considera que aquestes institucions han d'explicar per quin motiu el seu logotip apareix en aquests cartells i considera que no poden permetre que la seva imatge s'associï a festivals que exclouen el català d'aquesta manera. La Plataforma considera «especialment injustificable» el cas del Departament de Cultura i Política Lingüística del Consell de Mallorca, un departament que té l'objectiu, justament, de promoure la llengua catalana.

Per tot això, la Plataforma per la Llengua espera que el Govern rectifiqui les bases de les subvencions als festivals per a fer obligatori que programin un mínim del 50 % de música en català. A més, l'entitat també estarà atenta a la publicació de les bases de les subvencions d'aquest any de la resta d'institucions per a analitzar si, un cop més, la música en català no és un requisit per a les empreses que hi vulguin optar.