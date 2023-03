'Alcarràs' continua conquerint públic i crítica i suma dos nous premis

'Alcarràs', la segona pel·lícula de Carla Simón després d''Estiu 1993', ha conquerit públic i crítica amb el seu retrat d'una família que, després de 80 anys conreant la mateixa terra, es reuneix per fer l'última collita.

Ara suma dos nous premis, ha estat la guanyadora del Fotogramas de Plata 2022 a la Millor Pel·lícula Espanyola segons la crítica i ha estat distingida amb el premi Rosa de Sant Jordi de Cinematografia 2023, concedit per votació popular dins dels premis que concedeix RNE a Barcelona.

Darrere seu en el Fotogramas de plata a millor pel·lícula hi ha films com 'As bestas', de Rodrigo Sorogoyen; 'Pacifiction', d'Albert Serra, o 'Manticora', de Carlos Vermut. Les dues darreres compten, també, amb la participació de TV3.

'Alcarràs' és una producció d'Avalon PC i Vilaüt Films, en coproducció amb Kino Produzioni (Itàlia). Comptarà amb la distribució a Espanya d'Avalon DA i les vendes internacionals a càrrec de la casa de vendes francesa MK2. A més, 'Alcarràs' té el suport de l'ICAA, ICEC, MEDIA, EURIMAGES, MIBACT i la Diputació de Lleida, i hi han participat TVE i Movistar +.