Poesia i lectors, protagonistes de la tertúlia de dia 24 de març a la llibreria Lluna

La tertúlia de divendres, dia 24 de març, a les 19 hores, té com a protagonistes vosaltres mateixos, és a dir, totes aquelles persones que estimau la poesia o n’escriviu.

Serà un dia de doble celebració, ja que, per una banda, es recordarà el Dia Mundial de la poesia (21 de març) i, també, els 15 anys de poesia a la llibreria Lluna. Per tant, seran dues hores intenses de micro obert perquè hi pugui participar qualsevol persona. La idea bàsica és que tothom que hi vulgui assistir pot recitar els seus poemes o llegir-ne d’altres poetes. Si qualcú té al calaix estotjats (o al disc dur) composicions que mai no ha gosat a llegir en públic, tal vegada és el moment de fer visible aquest material. Teniu en compte que les persones que participen a les tertúlies aprecien qualsevol intent de fer poesia i conversen, sense problemes, d’allò que ens turmenta, ens escandalitza, ens diverteix o ens fa somriure.

Les responsables de les tertúlies, és a dir, Kinesdues i Lluna (Àngels Cardona, Maria Victòria Secall i Maria Barceló) esperen amb els braços oberts per sentir noves veus poètiques, conèixer poetes i poesia d’altres racons del món i, no cal dir-ho, compartir-ho en un ambient distès i agradable.

Miren Agur Meabe, una poetessa que convidaren a les tertúlies, va dir a Palma que la poesia és «aquesta inutilitat necessària». Per tant, dia 24 se celebrarà a Lluna la «inutilitat tan útil» que representa la poesia.