Presenten el llibre ‘Construir Pobles Feministes, Manual per a un municipalisme feminista’

El Consell de Mallorca ha presentat aquest dimarts el llibre ‘Construir Pobles Feministes, manual per a un municipalisme feminista’, que recull les sessions impartides per diferents expertes al curs de l’Aula Varela 'Construint pobles feministes. Estratègies per repensar l'acció municipal', al qual han assistit més de 125 regidors i regidores de diversos municipis de Mallorca, tècnics de diverses àrees municipals, persones vinculades a la gestió pública local, membres d'entitats i particulars que estan interessades en el municipalisme feminista.

El Manual conté el contingut abordat en cada sessió de temes com l'urbanisme, la realitat de les persones migrants, la participació comunitària, la mobilitat i els pressupostos i que han impartit les autores del llibre Neus Tur, Meritxell Esquirol, Orokia Clara Traore Diaby i Fatou Kine Diagne Sy, Marusia López, Bel Ortega, Maria Gómez, Xènia Chela-Álvarez i la coordinadora del llibre Catalina Gayà.