‘Demà ho deixem’ i el documental ‘Ara crema’, guanyadors del VOC 2023 d’Òmnium

Demà ho deixem, de David Moragas, i Ara crema, de Núria Gascón, s’han emportat els premis del jurat al millor curt de ficció i documental, respectivament, de la 7a edició dels Premis VOC► Versió Original en Català 2023. La menció especial del jurat ha estat per L’art de l’antídot, d’Aina Palomer.

A l’entrega de premis i clausura de la mostra VOC, organitzada per Òmnium Cultural, que s’ha celebrat a la Casa Rius de Barcelona i ha estat presentada per la directora i actriu, Irene Moray, elpresident d’Òmnium Cultural, Xavier Antich, ha afirmat que «ha estat un gran any pel cinema català» i que «la qualitat del VOC confirma el potencial del país». Antich també ha reivindicat que «els creadors audiovisuals han de tenir les condicions per crear sense haver d’hipotecar-se». «Perquè s’ho mereix el talent del país, perquè és una excel·lent oportunitat per compartir la llengua i per continuar interactuant, sense intermediaris i en tots els llenguatges, amb la resta de cultures del món». «Si no hi ha audiovisual en català fort, el català no té futur», ha afegit contundent.

Per altra banda, Robert Muñoz, amb el documental Dancing with Rosa, ha estat guardonat amb el Premi del jurat jove Filmin i amb el Premi del públic al millor curtmetratge documental. El curt Sisè primera, d’Albert Carbó, i que s’estrenava a la mostra VOC, s’ha endut el Premi del públic al millor curtmetratge de ficció.

A més, l’acte de clausura ha comptat prèviament amb la taula rodona Del curt al llarg: com produïm sense renunciar a la llengua?, on Marcel Barrena, Irene Moray i Rafa Molés, moderats per Ariadna Dot, han abordat les principals dificultats que es troba la producció del cinema en català.

El jurat de la setena edició

El jurat del certamen encarregat d’atorgar els premis a millor curt de ficció i el millor curt documental, ha estat integrat per Nathalie Modigliani, cofundadora i codirectora de MODIband; Tono Folguera, productor de cinema a Lastor Media; Anna Giralt Gris, cineasta i investigadora; Macià Florit, realitzador i productor audiovisual a Elsabeth; i, Pol Roig, cineasta i programador.

El VOC, més internacional que mai

La setena edició del VOC ha estat la més internacional. Per primer cop, tots els curtmetratges han estat subtitulats al castellà, a l’anglès i el francès i han estat projectats a una desena de ciutats internacionals, com Paranà (Argentina), Montreal, Vancouver, Quito, Madrid, Nova York, Roma, Luxemburg, Tromso (Noruega), Londres, Praga, Lausana (Suïssa) i Caracas.

Una mostra que ha acabat amb 6.700 espectadors presencials i a Filmin i més d’un centenar de projeccions repartides en 90 sales del territori.