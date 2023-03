Biel Mesquida dona el sus al Dia Mundial de la Poesia a Palma

«Avui, dia 21 de març de 2023, és el Dia Mundial de la Poesia, una celebració que es realitza anualment des de l'any 1999, quan la Conferència General de la UNESCO el va proclamar amb l'objectiu principal de commemorar la poesia, una de les formes més preuades de l'expressió i la identitat lingüística de la humanitat, i per donar suport a la diversitat lingüística a través de l'expressió poètica i fomentar la visibilització de les llengües minoritzades i perseguides com la nostra llengua catalana». Amb aquestes paraules, Biel Mesquida ha començat el manifest del Dia Mundial de la Poesia, al vestíbul de l'Ajuntament de Palma.

Aquest acte ha estat el primer del programa d'actes organitzats per l’Ajuntament (Palma Cultura) en col·laboració amb la Universitat de les Illes Balears i els Jardins de Son Oliver per a celebrar el Dia Mundial de la Poesia. Es tracta d'un programa coordinat pel poeta i director del Festival de Poesia de la Mediterrània, Biel Mesquida, i al llarg d'aquest dimarts tendran lloc una sèrie de petits recitals per diferents indrets de la ciutat. A les 11 hores, al Mercat de l'Olivar, el poeta Pere Perelló Nomdedéu ha fet un petit recital. A les 12.30 hores, al hall de Cort de l'Ajuntament de Palma reciten els poetes Odile Arqué, Meritxell Cucurella-Jorba i Eduard Escoffet.

A l'horabaixa, a les 18 hores, al Casal Solleric, recitarà la poeta Ruth Miguel. A les 19 hores l'Obra Cultural Balear farà un homenatge a Antonina Canyelles amb les poetes Noèlia Díaz, Àngels Cardona, Aina Ferrer, Jèssica Ferrer, Glòria Julià, Maria Victòria Secall, Aina Riera, Apol·lònia Serra, Laura Torres i Antonina Canyelles, amb l'actuació de Tallats de Lluna, amb la col·laboració de l'àrea de cultura de Cort. Finalment, a les 20 hores a Can Balaguer hi haurà el recital del Dia Mundial de la Poesia a Palma, amb la participació dels poetes Odile Arqué, Meritxell Cucurella-Jorba, Eduard Escoffet, Miquel Àngel Mas, Sebastià Perelló, Pere Perelló Nomdedéu, Ruth Miguel i Àngel Terron.

«En una societat en què senyoreja la guerra, la injustícia, la desigualtat, la misèria, el dolor i les mil i una malures que intenten convertir els éssers humans en persones insensibles, alçam la poesia com a eina de combat i d'alliberament de l'esperit, una eina que augmenta la percepció i el pensament, que ens fa més savis, més fraternals, més igualitaris, més lliures i més feliços. Els necrocapitalistes ens volen descervellats, màquines de treball i de consum. I amb l'ajut de sistemes de mercat i de control ho aconsegueixen sense adonar-nos-en. Ens compren per qualsevol grapada de misèria. I acabam sense pensar i sense sentir: atrofiats, afàsics, esclavitzats. La poesia ens desperta i ens ressuscita. Ens salva!». Aquests han estat els darrers mots reivindicatius d'un excepcional manifest a càrrec de l'escriptor, poeta i professor universitari mallorquí Biel Mesquida, un gran defensor de la nostra terra, cultura i llengua catalana; com ell mateix es defineix, «un explorador de l'impossible».