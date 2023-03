Inaugurat i obert al públic el Centre Internacional de Fotografia Toni Catany

Diversos representants institucionals han participat aquest dissabte avui en la inauguració oficial del Centre Internacional de Fotografia Toni Catany (CIFTC), un equipament públic gestionat per la Fundació Toni Catany.

Armengol ha assegurat que «avui es fa realitat el somni de Toni Catany, un home sensible i generós com mostra el seu llegat». La presidenta ha traslladat el seu «agraïment immens als seus amics a qui els deixà la missió de fer realitat aquest centre, especialment a Antoni Garau, Miquel Bezares, Maria del Mar Bonet i Lluís Segura», i ha avançat que «ara és el moment de donar contingut i sentit a aquest centre, per la qual cosa dilluns el Govern entrarà a la Fundació i hi donarà tot el seu suport».

La presidenta ha remarcat el treball duit a terme, de forma transversal, des del Govern amb la Fundació, per construir i obrir un edifici que honora la memòria del fotògraf mallorquí i que esdevindrà un centre de referència en la cultura de les Illes Balears. La participació del Govern es concreta amb un conveni de deu anys, amb una aportació anual de la comunitat autònoma de 500.000 euros. La Fundació, per la seva part, serà la responsable d'organitzar les activitats pròpies d'una institució cultural d'alt nivell dedicada a l'obra de Catany i a la difusió de la cultura fotogràfica. També aportarà els coneixements i la seva experiència en gestió artística i cultural, i traslladarà al Centre, ubicat a Llucmajor, tot l'arxiu fotogràfic de l'autor.

El Centre Internacional de Fotografia Toni Catany, finançat amb fons estatutaris del Ministeri de Turisme i fons del Govern, obre les portes oficialment demà diumenge 19 de març amb l'exposició, inaugurada també avui, 'Michael Kenna - Toni Catany / Confluències', a cura d'Alain D'Hooghe i Antoni Garau. La mostra consta de 70 fotografies de Kenna i 35 de Catany, que dialoguen al voltant de sis eixos temàtics: la natura morta, les estàtues, el nu, el sud-est asiàtic, Mallorca i Venècia.

L'exposició inaugural avança el concepte de «transferències», en el qual es basarà la programació prevista per a enguany: els intercanvis entre l'obra de Catany i disciplines com la música, la fotografia, la dansa, l'arquitectura, el cinema, la pintura, l'escultura o la poesia.

El centre inaugurat s'ha construït sobre la base de la casa natal del fotògraf llucmajorer i integra també els habitatges del fotògraf Tomàs Montserrat i d’un tercer anomenat Sa Trinxa.

Es distribueix en planta soterrani, planta baixa, planta primera i planta segona. La planta primera es distribueix en un taller, uns magatzems, una sala d'exposicions temporals i uns locals tècnics; la planta baixa es destina a recepció i vestíbul, sala d'exposicions temporals i aules taller de fotografia; la planta primera consisteix en una sala d'exposicions permanent, una biblioteca, un arxiu i una sala de consulta; i la segona disposa d’oficines i un arxiu.

Té una superfície construïda de 1.650 m2. Aquest projecte, de l'arquitecte Josep Lluís Mateo, ha estat concebut com un espai integrat en l'entorn urbà. Les cases de Catany i de Montserrat queden unides a partir d'un pati central ample, el qual també és d'accés general des del carrer i l’espai inicial de trobada del visitant.

A més, l'arquitecte aposta per l'ús de materials tradicionals de la zona, com la pedra i el marès, i introdueix també elements de sostenibilitat i eficiència energètica.

El Centre reunirà la col·lecció de 100.000 negatius i diapositives i de 2.000 còpies d'imatges del fotògraf, a més de les 300 fotografies d'altres autors que formaven part de la seva col·lecció i del fons de Tomàs Montserrat. Serà un espai per preservar i difondre el llegat artístic de Toni Catany, crear un espai cultural de referència en matèria de fotografia i contribuir a pal·liar el dèficit d'equipaments culturals de les Illes Balears en l'àmbit de les arts audiovisuals.