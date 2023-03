Evocació de l'Associació per la Cultura de Mallorca de Bartomeu Mestre 'Balutxo' a Ploma.cat

Enguany es compleix el centenari de la fundació de l'Associació per la Cultura de Mallorca (ACM), la plataforma unitària que tengué per objecte difondre i impulsar la llengua catalana com a suport de la cultura mallorquina.

De fet, l'ACM va ser l'entitat precursora de l'Obra Cultural Balear, entitat que ha complit els seus 60 anys i que prepara diversos actes per recordar el cent anys de l'entitat que va ser dissolta el 1936.

La revista d'Idees, Cultura i Art, Ploma.cat publica un extens treball de Bartomeu Mestre i Sureda, 'Balutxo', titulat 'Evocació de l'Associació per la Cultura de Mallorca' que també ha estat publicat al blog de l'autor a VilaWeb.

«Aquest treball, quan es commemora el centenari de l’acta fundacional de l’Associació per la Cultura de Mallorca (1923-1936), és una pinzellada evocativa de l’allau d’activitats realitzades al llarg dels tretze anys i tres mesos de vida de l’entitat. Una anàlisi crítica contrasta les diverses conductes d’alguns dels protagonistes davant de la insurrecció feixista-militar», ens explica Balutxo.

L'escriptor felanitxer diu també que «L’epíleg, amb arguments i documents, permet d’atribuir la iniciativa amb absoluta convicció a Pere Oliver i Domenge (1886-1968), una figura gegantina en la defensa de la llengua, la cultura, el territori i la identitat del conjunt de la nació catalana, que encara avui reclama un reconeixement equitatiu a les seves aportacions».