'No tothom és digne d’anar a l’Infern' nova peça de petit teatre quotidià de Joan Guasp a Ploma.cat

'No tothom és digne d’anar a l’Infern' és el títol de la nova peça de petit teatre quotidià que ens ofereix Joan Guasp aquesta setmana a la revista d'Idees, Cultura i Art, Ploma.cat.

L'escriptor i dramaturg de Consell, Joan Guasp, publica cada setmana un nou lliurament de la secció Petit Teatre Quotidià a la revista Ploma.cat

En aquesta ocasió és una petita representació protagonitzada per Satan i un pecador i, com sempre, conté grans dosis d'humor i ironia per tractar temes connectats amb l'actualitat.