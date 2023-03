La cervesa i la música de Tel·lúriques, protagonistes de la segona jornada del cicle 'Can Alcover amb veu de dona'

Sororitat, emoció i èxit de participació. L'Obra Cultural Balear (OCB) ha celebrat aquest divendres la segona jornada del cicle 'Can Alcover amb veu de dona'. Es tracta d'un programa d'activitats per a donar visibilitat a les artistes de Mallorca amb jornades encapçalades per dones del món cultural balear.

Coincidint amb els actes del 8M, el cicle començà el passat 3 de març i ha continuat aquest divendres amb un tast de la cervesa artesana 'Sullerica' i un concert de Tel·lúriques. Maria Bel Rotger ha estat l'encarregada de realitzar el tast d'aquesta cervesa elaborada a Sóller des de l'any 2008 i 100% natural.

Després del tast, ha estat el moment de Tel·lúriques que han oferit un espectacle caracteritzat per l'estil mediterrani i els ritmes tradicionals ibèrics, així com les harmonies vocals que es creen entre elles, la guitarra i el pandero quadrat. Una proposta molt personal on el duet musical, conformat per Maria Roger i Manena Duel, fusiona les seves veus per arribar a un projecte on la música de cançó d'autora és la protagonista.

El cicle 'Can Alcover amb veu de dona' es courà el divendres 31 amb un tast de vins de la terra i un concert d'Aina Tramullas. Ja ho sabeu, no us deixeu perdre l'oportunitat de gaudir de la millor cultura protagonitzada per les dones de la cultura balear.